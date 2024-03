Max Verstappen gaat verder waar hij gebleven was en trekt zijn dominante rol door in 2024. Waar in de vrije trainingen de concurrentie nog enigszins hoop kregen op een goede afloop, bewees de regerend wereldkampioen tijdens de kwalificatie in Bahrein wederom dat je van goeden huize moet komen om hem te verslaan. Bekijk hier de samenvatting van de sessie.

Viaplay samenvatting kwalificatie GP van Bahrein

