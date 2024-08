Internationale kaartverkoper Platinium Group moet de organisatie van de Dutch Grand Prix 3 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechter op de eerste dag van het Grand Prix-weekend in Zandvoort besloten. De twee organisaties lagen al een tijdje met elkaar in de clinch om de internationale ticketverkoop, maar de uitspraak van de rechter maakt nu een einde aan het juridische conflict.

Platinium Group was verantwoordelijk voor de verkoop van 35.000 buitenlandse tickets voor de Grand Prix in Zandvoort. Deze kaarten werden niet allemaal verkocht, en de ticketverkoper weigerde om de laatste termijn van 3,8 miljoen euro te betalen. Volgens Platinium zou de Dutch Grand Prix namelijk de gemaakte afspraken niet nakomen, omdat ook andere aanbieders, waaronder Verstappen.com, kaartjes verkochten aan buitenlandse fans.

De Dutch GP-organisatie is echter voor 60 procent van de opbrengsten afhankelijk van de ticketverkoop, en eiste dat Platinium alsnog het bedrag overmaakte. De rechter is het uiteindelijk eens met de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort, want de ticketverkoper moet nu het resterende bedrag alsnog overmaken. En dat niet alleen, Platinium Group moet ook de verplichtingen voor 2025, zoals in het contract vermeldt, nakomen.

‘Nu richten op uniek weekend’

“We zijn natuurlijk erg blij met de uitspraak”, reageert circuitdirecteur Robert van Overdijk op het nieuws, via De Telegraaf. “Ik denk dat het vooral heel mooi voor ons is dat is bevestigd dat wij alle afspraken, die we met partijen maken, keurig nakomen. We kunnen dit wat ons betreft nu afsluiten en ons richten op weer een uniek weekend.” De race op Zandvoort wordt aanstaande zondag verreden in de Nederlandse duinen.

