De verkoop van tickets voor de Dutch GP in Zandvoort heeft geleid tot een juridisch conflict van formaat. De in Monaco gevestigde Platinium Group, die internationaal tickets voor de race verkoopt, beschuldigt de organisatie van de Dutch GP van contractbreuk. Volgens Platinium heeft de Dutch GP onterecht Max Verstappen de mogelijkheid gegeven om tickets aan buitenlandse fans te verkopen, wat in strijd zou zijn met hun exclusieve rechten.

Niet alle tickets verkocht

Platinium Group zou verantwoordelijk zijn voor de verkoop van 35.000 tickets in het buitenland. Dit verliep echter moeizaam, en momenteel zijn er nog 8.500 kaarten beschikbaar. Als gevolg hiervan weigert Platinium de laatste termijn van maar liefst 3,8 miljoen euro te betalen. De Dutch GP, die voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van inkomsten uit ticketverkoop, eist dat Platinium zich aan de gemaakte afspraken houdt. Het evenement moet 60 procent van zijn opbrengsten uit de verkoop van tickets genereren, wat het belang van deze deal benadrukt.

Beschuldigingen en tegenbeschuldigingen

Volgens Marnix Leijten, de advocaat van Platinium Group, heeft de Dutch GP zich niet gehouden aan de exclusieve rechten die Platinum kreeg voor de internationale ticketverkoop. Leijten wijst erop dat andere aanbieders, zoals Verstappen Travel en P1, ook tickets aan buitenlandse fans verkopen. Daarnaast zou Platinium geen goedkopere tickets mogen aanbieden, wat volgens hen in strijd is met de Europese regelgeving.

De Dutch GP ontkent deze beschuldigingen krachtig en benadrukt dat Verstappen Travel slechts 590 tickets aan buitenlandse fans heeft verkocht. Advocaat Merel Franke stelt dat Platinium op zoek is naar een manier onder de overeenkomst uit te komen, mede door de financiële gevolgen van de coronapandemie.

Strijd voor de rechter

Een poging van de rechter beide partijen tot een compromis te bewegen bleek vergeefs. Bruno Rodriguez, CEO van Platinium, heeft wel beloofd dat zijn bedrijf een bankgarantie van drie miljoen euro gaat regelen om te bewijzen dat het bedrijf financieel gezond is. Tevens benadrukte Rodriguez dat zijn bedrijf nog steeds bereid is afspraken te maken voor de ticketverkoop in 2025.

Ondanks deze toezeggingen blijft de situatie gespannen en wachten beide partijen op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Uiterlijk donderdag 22 augustus, slechts één dag voordat de Formule 1 in Zandvoort van start gaat, volgt de uitspraak.

