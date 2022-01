Racing Team Nederland heeft in een enerverende 24 Uur van Daytona de tweede plek behaald in de LMP2-klasse. Voor Renger van der Zande, Jeroen Bleekemolen en Nicky Catsburg was het een race om te vergeten. De felbegeerde Rolex-horloges voor het winnen van de beroemde 24 Uur van Daytona zijn dit jaar gegaan naar Hélio Castroneves, Simon Pagenaud, Tom Blomqvist en Oliver Jarvis, die namens Meyer Shank Racing de overwinning pakten.

Met nog enkele uren te gaan was het nog altijd spannend vooraan bij de Daytona Prototypes (DPi). Het was een vierstrijd tussen twee Cadillacs en twee Acura’s: de #5 JDC Miller Motorsport, de #31 Whelen Engineering Racing, de #10 Konica Minolta en de #60 Meyer Shank Racing. De race, die gedeeltelijk op de beroemde oval verreden wordt, was meerdere keren geneutraliseerd door incidenten waardoor de top steeds weer bij elkaar kwam. Na zonsondergang bleven die gele vlaggen een lange tijd uit, maar de strijd ging onverminderd door. Een full course yellow door een gestrande Lamborghini GT3 met nog minder een uur te gaan garandeerde spektakel voor de slotfase van de race. De FCY werd door de top-vier meteen aangegrepen voor de laatste pitstop, waardoor het een sprint tot aan de streep zou worden.

Bij de herstart, toen er nog 30 minuten te gaan waren, lag viervoudig Indy 500-winnaar Hélio Castroneves aan de leiding met de #60 Meyer Shank Racing. De Braziliaan stond onder druk van Loïc Duval (#5), Ricky Taylor (#10) en Pipo Derani (#31). Die druk nam wat af door een incidentje tussen Derani en Duval, waarbij laatstgenoemde naast de baan terecht kwam. Castroneves en Taylor vochten zich een weg door het verkeer waardoor de twee nooit ver van elkaar verwijderd waren. Taylor kon uiteindelijk niet tot een aanval komen en dus ging de zege naar Meyer Shank Racing, waar Hélio Castroneves, Simon Pagenaud, Tom Blomqvist en Oliver Jarvis de felbegeerde Rolex-horloge mee naar huis mogen nemen.

Pech voor Van der Zande en Bleekemolen

Voor een deel van de Nederlandse deelnemers was het een race om te vergeten. Bij de DPi’s oogde Renger van der Zande opnieuw erg sterk met de #01 Cadillac van Chip Ganassi Racing. Lange tijd lag de Nederlander dan ook aan de leiding van de race die hij al twee keer wist te winnen, maar in het dertiende uur sloeg het noodlot toe. Sébastien Bourdais leek binnen te komen voor een reguliere pitstop, maar de auto werd al snel achter de muur geparkeerd voor reparaties. In eerste instantie leek het om een klein probleem te gaan, maar de problemen aan de dynamo waren groot waardoor het team maar liefst een uur in de pitstraat stond. Daarmee waren Van der Zande en teamgenoten Bourdais, Scott Dixon en Alex Palou kansloos voor de zege.

Ook de andere auto van Ganassi kwam de nacht niet zonder problemen door. Zij kwamen op 29 ronden achterstand van de leiders terecht. Kortom, een 24 Uur van Daytona om te vergeten voor Ganassi.

Geen derde zege op Daytona voor Renger van der Zande. Foto: Motorsport Images

Podium voor Racing Team Nederland, Van Berlo wint in LMP3

In de LMP2-klasse zag het er allemaal rooskleurig uit voor Racing Team Nederland, dat met Rinus van Kalmthout, Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Dylan Murry deelnam aan de prestigieuze race. De opvallende, gele bolide lag vele ronden aan kop, maar in de nacht kreeg Murry een drivethrough voor het veroorzaken van een crash en verloor zo wat terrein. Het team kwam wel weer aan de leiding dankzij een full course yellow, maar bij zonsopkomst kwamen ze op twee ronden achterstand door motorproblemen.

Die achterstand was dankzij de neutralisaties weggepoetst en plots lag Van der Garde met nog tien minuten te gaan op de tweede plek. Hij profiteerde van de fout van Louis Déletraz in duel met Colton Herta om de leiding, waardoor Déletraz terugviel. Vervolgens haalde hij Mikkel Jensen in voor de tweede plaats, maar de zege was een stap te ver voor Racing Team Nederland. Die eer ging naar Herta, Patricio O’Ward, Devlin DeFrancesco en Erix Lux namens Dragonspeed USA.

Racing Team Nederland was sterk bezig, totdat motorproblemen het team op twee ronden achterstand zette. Foto: Motorsport Images

Tijmen van der Helm, vorig jaar actief in de Formule 3, streed in dezelfde klasse als Racing Team Nederland. Hij reed namens G-Drive Racing een lange tijd mee om de podiumposities, maar ook zijn team kende problemen. De #69 Oreca verloor al twintig ronden door problemen met de ophanging en niet veel later ging het opnieuw fout toen James Allen een gespinde auto probeerde te ontwijken, maar daarbij stil kwam te vallen. Boosdoener was de koppeling en dat kostte het team nog eens zestig ronden. Uiteindelijk kwamen zij als negende in de LMP2-klasse over de lijn.

Bij de GTD Pro was Nicky Catsburg de enige Nederlandse deelnemer. Hij hoopte met de #3 Corvette Racing mee te doen om de zege in het zeer competitieve veld, maar die kansen vervlogen door, net als bij Van der Zande, een kapotte dynamo. De gele Corvette eindigde zesde in de klasse. In het bloedstollende duel om de zege in die klasse trok Mathieu Jaminet, na een bloedstollend duel met Laurens Vanthoor, met Pfaff Motorsports aan het langste eind. Bij de GT Daytona kroonden Jan Heylen, Richard Lietz, Zacharie Robichon Ryan Hardwick zich namens Wright Motorsports tot winnaar.

Ook problemen voor Nicky Catsburg in de GTD Pro-klasse. Foto: Motorsport Images

Voor Jeroen Bleekemolen zat zijn 24 Uur van Daytona er al op voordat hij überhaupt achter het stuur van de GT Daytona kon kruipen. Teamgenoot Kyle Washington naderde het einde van zijn stint toen hij de Porsche hard in de muur parkeerde. De auto was niet meer te repareren en dus kon Bleekemolen na minder dan drie uur Daytona al verlaten.

In de LMP3-klasse was er ook Nederlands succes. Kay van Berlo was met de #74 Riley Motorsport voor het grootste deel van de race vooraan te vinden en kon ook zonder al te veel problemen naar de zege in de LMP3-klasse, waaraan negen teams deelnamen, rijden.