Rinus van Kalmthout deelt dit weekend op Daytona niet alleen een auto met Giedo van der Garde, maar deelde eerder deze week in Miami ook een kamer met de ex-Formule 1-coureur. Dit heeft ook tot het delen van enkele wijze lessen door Van der Garde geleid.

Dat vertelt Van Kalmthout in de Daytona-podcast van FORMULE 1 Magazine. Met een week tijd tussen het ‘kwalificatie-weekend’ op Daytona en het raceweekend, trokken de coureurs van Racing Team Nederland eerder in de week van Daytona naar Miami. De drie Nederlandse coureurs – naast Van Kalmthout en Van der Garde rijdt ook teameigenaar Frits van Eerd uiteraard op Daytona – en hun Amerikaanse teamgenoot Dylan Murry brachten daar enkele dagen door.

“We hadden een kamer te weinig, dus tijdens die paar dagen in Miami zaten Giedo en ik samen op een kamer”, vertelt Van Kalmthout. Een kamer delen is vaste prik in bijvoorbeeld de voetballerij of wielersport, maar wat zeldzamer in de top van de autosport. Toch vonden ze het allebei geen probleem. “Ik vond het prima, gezellig. Al hadden we gelukkig wel twee aparte bedden hoor”, lacht Van Kalmthout. “Er komen altijd wel grappige gesprekken uit ook.”

Levenslessen

Niet alleen dat, de 21-jarige Van Kalmthout heeft ook het nodige van de vijftien jaar oudere Van der Garde opgestoken, zegt hij. “Ik vind het heel fijn om met Giedo te werken. Hij heeft toch wel wat meegemaakt in zijn carrière. En qua levenslessen heb ik al heel veel van hem geleerd.”

Zoals? “Ik ben heel erg gefocust op het trainen buiten het rijden. Ik heb een tijdje gehad dat het wel obsessief werd. Het belangrijkste is natuurlijk dat je uitgerust bent en helemaal opgeladen voor de race. Giedo heeft me toch wel laten zien dat je soms de touwtjes moet kunnen laten vieren om toch even een betere mentale mindset te hebben voor de race. Waar ik zelf nooit echt aan gedacht had. Voor mij was het altijd: als ik niet hard genoeg train, werk ik er niet hard genoeg voor. Al train ik nog steeds heel hard, hoor.”

