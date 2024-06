George Russell reed tijdens de bloedstollende kwalificatie voor de Grand Prix van Canada naar pole position. Max Verstappen noteerde een identieke tijd, maar omdat Russell deze eerder neerzette, start de Mercedes-coureur de race vooraan. De Brit heeft nu zijn zinnen op de overwinning gezet.

“Dit voelt zo goed”, zei Russell met een grote glimlach na afloop van de kwalificatie. “Er is zoveel werk in de fabriek verzet. We hadden in Monaco al de hoop dat ons seizoen nu echt zou gaan beginnen, en dat is volgens mij gelukt. Ik heb dit gevoel zo gemist!”

Russell wil voor de overwinning gaan morgen en denkt Max Verstappen achter zich te kunnen houden. “Waarom niet? De auto voelt geweldig na de upgrades die we sinds Monaco hebben. We doen nu mee in het gevecht vooraan. We gaan ervoor morgen.”

