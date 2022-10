Max Verstappen haalde het zelf al aan in de persconferentie: “Ik ben hier zo’n beetje van elke positie gestart en heb drie keer gewonnen.” Voor de start van de Grand Prix van Mexico staat de Nederlander morgen voor het eerst van poleposition, in de kwalificatie vandaag was de wereldkampioen oppermachtig.

In de laatste training vandaag leken de Mercedessen een reële bedreiging te vormen, maar Verstappen wist de pole toch naar zich toe te trekken. “We hebben wat aanpassingen gedaan na VT3, ik kwam beter in mijn ritme daardoor. Ook al was het begin van de kwalificatie lastig, er was weinig grip en iedereen gleed alle kanten op. Het was even zoeken naar de juiste balans. Het is sowieso lastig hier een perfect rondje te rijden.”

Foto: Motorsport Images

Verstappen won de race al drie keer en deed dat van verschillende posities, behalve de pole dus. “Een goede start is hier uiteraard erg belangrijk, onze topsnelheid is lang slecht. Het is lastig te zeggen hoe onze tempo morgen zal zijn, we reden gisteren namelijk met die ontwikkelingsbanden. Maar wat ik er van heb gezien tot nu toe, verwacht ik een goede auto te hebben. Al zijn de Mercedessen op zondag ook altijd snel.”

Morgen zal hij bij de start de strijd moeten aangaan met George Russell en Lewis Hamilton achter zich, teamgenoot Sergio Pérez vangt de race aan vanaf P4. “Maar hij zal erbij zitten, hoor”. stelde Verstappen de thuisfans gerust. Ik hoop op een mooie race met veel actie.”

