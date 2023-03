Het automerk Porsche zal in 2026 niet toetreden tot de Formule 1. Diverse bronnen bevestigen berichtgeving hierover van website the-race.com. Porsche zal zich vooral gaan of blijven richten op anderen klassen, zoals de Formule E en het Hypercar-project in WEC en IMSA.

Het Duitse merk was vorig jaar nog dichtbij een samenwerking met Red Bull Racing, maar beide partijen kwamen op het laatste moment niet tot een akkoord. Met name door gesteggel over zeggenschap en eigendom van het team werden de gesprekken gestaakt.

Porsche heeft daarna nog wel gekeken naar alternatieven, maar zonder succes. De formele evaluatie zou inmiddels zijn afgerond met als conclusie dat toetreding tot de Formule 1 in 2026 te weinig voordelen met zich meebrengt.