Positief gevoel heerst bij Williams: ‘We hebben hopelijk veel vooruitgang geboekt’

Bij Williams heerst een positief gevoel, zo stelt George Russell. De Brit zegt dat het team vorig jaar hard gewerkt heeft aan de basis en ze hopen dit jaar progressie te zien. Hij kijkt daarnaast ook uit naar het ‘interessante’ duel met zijn nieuwe teamgenoot, Nicholas Latifi.

In 2019 pakte Williams slechts één punt en tijdens de wintertests in Barcelona leek er nog niet veel vooruitgang geboekt. Russell benadrukt dat dit tijd nodig heeft. “We hebben vorig jaar hard gewerkt aan de basis”, vertelcd Russell tijdens de perssessie in Oostenrijk. “Rome is ook niet op 1 dag gebouwd, dat heeft tijd nodig.”

“We hebben hopelijk veel vooruitgang geboekt, het is moeilijk als je zover achter hebt gelegen”, vervolgde de Brit. “We zullen zien of we het gat naar de negende plaats bij de constructeurs hebben kunnen dichten, dat zou mooi zijn”, aldus Russell.

Lange pauze

Latifi debuteert dit weekend in de Formule 1. De Canadees heeft echter veel geduld nodig gehad. “De pauze was niet ideaal, we hebben veel online geracet met een groepje coureurs”, vertelt Latifi. “Dat is natuurlijk niet realistisch, het ging meer om de mentaliteit. Daarnaast heb ik veel fysieke training gehad, het was een lang voorseizoen. Het had leuk geweest als we nog in een F1-auto hadden kunnen rijden maar het was helaas niet het geval”, aldus de Canadees.

Russell denkt dat hij een interessant duel zal hebben met Latifi dit seizoen. “Het wordt interessant, wel fijn dat we hier kunnen starten op een baan die we kennen in plaats van Melbourne, wat een moeilijke baan is voor rookies. Hij is altijd snel geweest en hij heeft ook al veel gereden in een Formule 1-auto de afgelopen jaren. We zullen het zien”, aldus Russell.

