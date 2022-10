Zestig minuten kreeg Théo Pourchaire van Alfa Romeo om in de Formule 1-bolide te rijden op het Circuit of the Americas. Het was voor Pourchaire ‘het beste uur van mijn leven’ en een ‘goede ervaring voor de toekomst’.

Net als Alex Palou (McLaren), Robert Shwartzman (Ferrari) en Logan Sargeant (Williams) maakte Pourchaire vrijdag zijn debuut in een Formule 1-weekend. Hij mocht deelnemen aan de eerste vrije training als onderdeel van het reglement dat teams gedurende het seizoen twee keer een rookie in de auto moeten zetten tijdens een training.

Pourchaire wordt gezien als een veelbelovend talent en bij Alfa Romeo staat hij, als Sauber-junior, uiteraard op de radar voor de toekomst. In de training noteerde Pourchaire de achttiende tijd, 1,7 seconde langzamer dan Guanyu Zhou.

“Het was geweldig, het beste uur van mijn leven”, kan Pourchaire zijn geluk niet op. “Het is een fantastisch circuit. Ik moest zowel het circuit en de auto leren kennen.” Direct na die training waren er dan ook ‘veel emoties’. “Ik ben ontzettend blij. Ook blij dat ik het team kon helpen, zij hebben wat tests uitgevoerd. Het ging allemaal goed. Iedereen is blij, dit was een goed begin van het weekend.”

Een geheel vlekkeloze sessie was het niet voor Pourchaire, maar hij blikt tevreden terug op zijn verrichtingen. “Het was een goede sessie, we hebben behoorlijk wat ronden gereden”, zegt de 19-jarige Fransman. “De rode vlag in het begin heeft onze sessie een beetje in de war gegooid, maar we hebben genoeg ronden gereden. Ik maakte wel wat foutjes toen ik de limieten begon op te zoeken om meer over de auto te leren.”

“Het was even wennen aan alle instellingen op het stuur”, vervolgt Pourchaire. “In de Formule 2 is het heel anders. Maar dit is een goede ervaring voor de toekomst.”