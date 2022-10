Formule 2-coureur Théo Pourchaire maakt volgende week zijn debuut in een Formule 1-weekend. De Sauber-junior stapt dan bij de eerste vrije training in de Alfa Romeo C42 van Valtteri Bottas. Bovendien wordt de 19-jarige Fransman volgend jaar de reservecoureur van Alfa Romeo.

Pourchaire zit al sinds 2019 bij de Sauber Academy en is een van de veelbelovende talenten in de Formule 2. Na enkele tegenvallers dit seizoen moest hij de Formule 2-titel uit zijn hoofd zetten, al staat hij nog altijd op de tweede plaats met nog maar één raceweekend te gaan.

Volgende week reist Pourchaire mee naar het Amerikaanse Austin, waar hij op de vrijdag de eerste vrije training zal rijden met Alfa Romeo. Dat doet hij als onderdeel van de nieuwe regel die het verplicht stelt dat teams rookies twee keer per jaar een kans moeten geven.

Het is voor Pourchaire niet de eerste keer dat hij in een Formule 1-bolide stapt, maar wel de eerste keer tijdens een Formule 1-weekend. Vorig jaar mocht de Fransman namelijk op de Hungaroring testen met C39 uit 2019.

Pourchaire staat hoog op het lijstje van Alfa Romeo, al heeft teambaas Frédéric Vasseur meermaals benadrukt dat hij de 19-jarige coureur niet te vroeg de overstap wil laten maken naar de Formule 1. Wel mag Pourchaire zich volgend jaar opmaken voor de reserverol bij Alfa Romeo.

“Ik vind het geweldig om in Austin mijn debuut in de vrije training te maken”, reageert Pourchaire. “Het wordt mijn tweede keer achter het stuur van een Formule 1-bolide, maar in sommige opzichten zal het voelen alsof het de eerste keer is omdat het deze keer tijdens een officiële Grand Prix-sessie zal zijn. Het voelt als een droom die uitkomt, en ik wil Alfa Romeo bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld en dat ze mij deze geweldige kans hebben gegeven.”