Slecht nieuws voor de Red Bull-werknemers. Het lijkt er namelijk niet op dat er dit jaar een eindejaarsbonus in zit voor de medewerkers van de Oostenrijkse renstal. De geldbonussen worden namelijk uitbetaald afhankelijk van waar Red Bull in het constructeurskampioenschap eindigt. Hoewel Max Verstappen net zijn vierde wereldtitel heeft gepakt, zorgen de slechte prestaties van Sergio Pérez ervoor dat Red Bull derde blijft bij de constructeurs.

Terwijl Max Verstappen zijn vierde wereldtitel op rij mag vieren, heeft Sergio Pérez nu al een kater na de Grand Prix van Las Vegas. De Mexicaan kon nog net één puntje voor zijn Red Bull-team pakken, nadat hij vanaf P16 aan de race was begonnen. Voor de werknemers van Red Bull zijn de matige prestaties van Pérez extra zuur: het kost de werknemers namelijk een eindejaarsbonus.

De geldbonussen van de Red Bull-werknemers hangen namelijk af van het hoe goed het team het doet in het constructeurskampioenschap. Verstappens vierde wereldtitel betaalt zich daarom voor de medewerkers niet uit, want de slechtere prestaties van Sergio Pérez zorgen ervoor dat Red Bull momenteel derde staat in het constructeurskampioenschap. Doordat de Mexicaan in Las Vegas achter zowel de coureurs van Ferrari als McLaren eindigde, loopt Red Bull ook na de stratenrace in de gokstad niet in op de twee klassementsleiders.

“We hebben twee coureurs die in de punten zijn geëindigd, maar Max ligt tweehonderd punten voor op Sergio”, legt Red Bull-adviseur Helmut Marko de situatie uit, tegenover DAZN. “Het belangrijkste was natuurlijk eerst om het kampioenschap voor Max te winnen, maar voor onze werknemers is het teleurstellend, want ze zullen geen bonus krijgen. Die zijn namelijk afhankelijk van het constructeurskampioenschap.”

Pérez geeft niet op

Met nog maar twee races te gaan en een achterstand van 53 punten op constructeursleider McLaren lijkt deze titel buiten handbereik voor de Oostenrijkse renstal. Pérez zelf heeft de hoop echter nog niet opgegeven. “Wiskundig gezien is het nog niet verloren, we moeten blijven vechten”, vertelt de Mexicaan. “Ik hoop dat we in Qatar het tij kunnen keren en competitiever zullen zijn.”

