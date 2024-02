Alpine trekt vanmiddag het doek van de nieuwe bolide voor dit seizoen. Kunnen Pierre Gasly en Esteban Ocon hiermee de gewenste stap naar voren maken en de aansluiting vinden bij de top? Of moeten ze dit seizoen juist vaker in de spiegels kijken? Maar misschien nog wel belangrijker is dat er dit jaar meer rust in de tent komt. In 2023 ging het namelijk meer over de kopstukken die daar sneuvelden, dan over de sportieve prestaties.

Alpine staat aan de vooravond van haar vierde seizoen in de Formule 1, mits we de jaren daarvoor als Renault niet meetellen. In de afgelopen drie seizoenen zijn de hoogtepunten op één hand te tellen: drie keer een derde plek en één overwinning. Dit moest beter en daarom gingen er afgelopen zomer wat koppen rollen. Alpine-CEO Laurent Rossi moest het veld ruimen en in Enstone verlieten teambaas Otmar Szafnauer, Alan Permane en chef-ontwerper Pat Fry het pand. Bruno Famin, hoofd van het motorprogramma binnen het team, werd aangesteld tot teambaas van Alpine.

Lees ook: Overzicht: wanneer onthullen de F1-teams de auto voor 2024

Er volgt in deze onrustige fase nog een periode van moddergooien waarbij zelfs Alain Prost een sneer uitdeelt. “Laurent Rossi was een incompetente manager die dacht zijn incompetentie te kunnen verbergen met arrogantie en onmenselijkheid jegens zijn personeel.”

Famin is er overigens van overtuigd dat deze chaos Alpine uiteindelijk goed heeft gedaan. De vele ontslagen hebben volgens hem juist meer potentieel in het team naar boven gebracht. “Mensen voelen zich nu veel vrijer om dingen voor te stellen, om dingen te verbeteren. Al helemaalop het circuit. Daar zag ik meteen het verschil in die mindset.”

Financiële injectie

Er is ook goed nieuws in 2023. Alpine ontvangt een flinke financiële booster wanneer investeringsmaatschappij Otro Capital een kwart van de aandelen in het team koopt. In dit consortium zitten onder meer Hollywood-acteurs Ryan Reynolds, Michael B. Jordan en Rob McElhenney. Later dat jaar worden hier een hele reeks topsporters aan toegevoegd.

Of dit het team naar de top gaat brengen is de vraag, maar Alpine heeft wel aangegeven een volledig andere kant op te gaan met de auto van dit seizoen. Volgens technisch directeur Matt Harman is de nieuwe auto van ‘voor naar achter’ volledig nieuw. Wanneer over een paar weken de motoren weer worden gestart, zullen we zien of de Franse formatie zich wat vaker voorin het veld zal melden of dat men zich in Enstone toch achter de oren moet krabben.

Lees hier alles over de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen: GP van Bahrein 2024