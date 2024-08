Waarom Lando Norris tijdens de Dutch GP druk zal voelen, Max Verstappen een topstart nodig heeft en de wind niet onderschat mag worden in Zandvoort? Zomaar drie voorbeelden van prangende zaken waar je zondagmiddag op moet letten. Wij leggen je uit waarom.

Schilderachtig decor, historische setting; de Grand Prix van Nederland verveelt nooit. Ook niet op het circuit waar het moeilijk inhalen is. Net als de voorgaande drie edities van de Dutch GP zal het in de Zandvoortse duinen ongetwijfeld spannend worden; never a dull moment namelijk in deze race. En al helemaal niet als we enkele ingrediënten voor een fijne middag op een rij zetten.

1. Druk op Lando Norris

Polesitter, met een overtuigende marge van ruim drietienden. Wie doet je wat? Als je Lando Norris bent, voel je echter de druk tijdens de Dutch GP. Als de Engelsman nog wat wil in de strijd om de wereldtitel – 78 punten staat hij achter – zal hij zijn maatje en rivaal Max Verstappen moeten verslaan in diens thuisrace. Dus Norris mag geen fouten maken (“iets dat ik nog wel eens teveel doe”, aldus de Brit) en dat zorgt voor druk.

Hij hoeft daar niet per se aan ten onder te gaan, maar dan is er nog altijd druk op andere vlakken. Zo is er het verwachtingspatroon. McLaren is tot nu toe dit weekend namelijk op basis van de simulaties de snelste qua racepace. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek, meestal is die eer namelijk voorbehouden aan Red Bull. Kan Norris de favorietenrol in de McLaren waarmaken en zo munt slaan uit de vele goed werkende updates van het team?

En zo ja, dan is er nog de druk van binnenuit. Oscar Piastri moest weliswaar P2 aan Verstappen laten in de kwalificatie, maar de Australiër beschikt over dezelfde snelle bolide als zijn teamgenoot Norris. “En we mogen met elkaar racen, zolang we maar niet samen crashen”, klonk het na de kwalificatie bijkans in koor. Een duel in aantocht? Wie weet. Norris moet dan naar alle waarschijnlijk flink in de verdediging.

2. Topstart Max Verstappen

Als Max Verstappen zondag voor de vierde keer op rij wil winnen in Zandvoort zou een topstart hem goed uitkomen. Hij predikte na de kwalificatie al realisme in de jacht op een mogelijke zege, daarbij wijzend op de ruim drietienden die Norris over een ronde sneller was. Om niet al snel na de start op schier onoverbrugbare achterstand te worden gezet, zal Verstappen zijn Britse kompaan dus al bij het begin van de race moeten verschalken. Daarom wordt de start zo belangrijk. Dan kan de Nederlander Norris misschien wel eens heel lang achter zich houden. Een tactisch steekspel is hoe dan ook op komst, de zo vurig gewenste topstart kan het verschil maken.

Leuk weetje 1: Verstappen beleeft dit weekend zijn 200e Formule 1 Grand Prix.

Leuk weetje 2: Verstappen evenaart bij winst het record van Jim Clark van vier Nederlandse GP-zeges in totaal.

3. De harde wind

De omstandigheden in Zandvoort zijn nooit gelijk en op iedereen van invloed. Van regen tot wind, tot zand; het kan allemaal een rol spelen tijdens de Grand Prix van Nederland. Maar wie gaat daar het beste mee om en in hoeverre is er sprake van bijvoorbeeld harde wind zoals op vrijdag en zaterdag het geval was? Windvlagen maakten het bijvoorbeeld in de kwalificatie al bijzonder lastig, vertelde Verstappen zaterdag.

En de regen? Die blijft vermoedelijk uit. Al weet je in Zandvoort nooit hoe de wind waait – letterlijk én figuurlijk.

En verder…

…staan er 72 ronden op het programma

…won Alberto Ascari in 1952 de eerste F1-race in Zandvoort

…heeft Lewis Hamilton het ronderecord in handen (1.11,097)

…is het circuit 4259 meter lang

