Geeft Max Verstappen nog één keer een demonstratie van zijn heerschappij in 2022? En kan Sergio Pérez in zijn spoor de tweede plek veilig stellen? De Grand Prix van Abu Dhabi dit jaar gaat vooral over het afscheid van Sebastian Vettel. De F1-gemeenschap, de volgers en de fans staan vanmiddag voor de grootste uitdaging: zie het maar eens droog te houden als Vettel (na vermoedelijk een paar feestelijke donuts) voor de allerlaatste keer zijn iconische helm met Duitse vlag afzet.

Nog één keer het installatierondje, nog één keer de laatste voorbereidingen op de grid, nog één keer een opwarmronde, nog één keer die hoge hartslag vlak voordat de lampen uitgaan. Voor een groot deel van de coureurs is het nog één keer dit seizoen, voor enkelen is het voorlopig zo niet echt de allerlaatste keer.

#DankeSeb. Je ontkomt er dit weekend niet aan, het ene filmpje is nog mooier dan ander. En terecht. Het afscheid van Sebastian Vettel hakt erin in de F1-gemeenschap, zo is te zien aan de hele rits aan eerbetonen vanuit de paddock. Zelden vertoond in een tijd van hashtags, social media en taggen, iets waar Vettel zelf zoals bekend een gruwelijke hekel aan heeft. Passend was dan ook het initiatief van de viervoudig wereldkampioen om iedereen die wilde uit te nodigen voor één laatste trackrun op het circuit in Abu Dhabi. Een simpel maar krachtig concept en zoveel puurder dan wéér een staande receptie met toespraakjes. Vettel is geliefd en zal gemist worden, niet in de laatste plaats door zijn collega’s zelf die vrijdag een afscheidsdiner voor hem organiseerden.

Nicholas Latifi hangt dan wel niet zijn helm aan de wilgen, maar we kunnen aannemen dat de Canadees niet meer terugkomt in de koningsklasse. Daarmee komt er een einde aan drie kleurloze jaren wat prestaties betreft, Latifi aka Goatifi groeide in die tijd wel uit tot een cultheld. Mede door zijn belangrijke bijrol vorig jaar in de titelstrijd in Abu Dhabi toen hij de beslissende safety car-situatie veroorzaakte met zijn zoveelste schuiver van het seizoen. Hij is makkelijk gemaakt, maar Latifi start geheel in stijl vanaf de laatste startplaats.

Daniel Ricciardo zijn carriére ging bergafwaarts sinds zijn onverwachte vertrek bij Red Bull. Twee jaar Renault en twee jaar McLaren brachten niet wat hij ervan verwachtte. Hij komt als reservecoureur terug op het oude Red Bull-nest en hoopt via deze omweg zijn pad naar de F1 weer te vinden. Mick Schumacher lijkt in te zetten op eenzelfde soort route. De verwachtingen wegens zijn achternaam waren niet realistisch. F1-bobo’s als Stefano Domenicali en Jean Todt droegen hem op handen de Formule 1 in, de emotie overtrof de ratio. Schumacher heeft het niet slecht gedaan, er zijn momenten geweest waar hij zich in de kijker reed, maar uitzonderlijk goed was het ook niet. Mercedes-baas Toto Wolff ziet een reserverol voor Schumacher wel zitten dus wie weet.

Lewis Hamilton neemt na de bandentest van dinsdag met een glimlach afscheid van de Mercedes W13. “We verliezen hier zes tienden op het rechte stuk en hij stuitert ook weer. Ik ben niet van plan om daarna nog in dit ding te rijden. Ik zal er in mijn contractonderhandelingen zeker niet op aandringen om één van deze te krijgen”, glimlachte hij gisteren.

Staat er ook nog wat op het spel vandaag?

De meest in het oog springende strijd is die om de tweede plek in het kampioenschap tussen Sergio Pérez en Charles Leclerc. In de kwalificatie herstelde Red Bull duidelijk de orde met een eerste startrij. “We zitten nu in de beste positie om het af te maken zondag. Het was goed teamwork vandaag”, zegt Pérez over de slipstream die hij kreeg van Max Verstappen. Het woord team valt dit weekend uiteraard vaak bij Red Bull na de mediastorm in Brazilië. “Als team hebben we een bijna perfecte kwalificatie gereden”, aldus polesitter Verstappen. “We hebben er zin in, de auto is goed.” Red Bull wil met een positieve uitsmijter een streep zetten onder een periode van veel controverse rond het team: “Het zal zeker ons mooie seizoen niet verpesten”, aldus teambaas Christian Horner.

Leclerc knokte zich naar een P3, maar moest op vrijdagavond concluderen dat Pérez in racetrim een halve seconde sneller was. De Ferrari vreet zijn banden op, dat is bekend en de race in Abu Dhabi is van oudsher een waar bandenmassage-fest en laten Red Bull en in mindere mate Mercedes daar dit jaar nou het beste in zijn. Leclerc is hoopvol: “De derde plek was zaterdag het beste wat we konden doen. Met Carlos naast me op de tweede rij kunnen we samen Red Bull onder druk zetten en het seizoen hopelijk met een mooi resultaat afsluiten.”

Verder zijn er nog de gevechten om de eer. Carlos Sainz (startend vanaf P4) heeft nog de mogelijkheid om Lewis Hamilton (vanaf P5). van de vijfde plek te verdringen, het gat is zes punten. Fernando Alonso staat vijf punten achter zijn ‘grote vriend’ Esteban Ocon. Alpine heeft (19 punten voor op McLaren) de vierde plek bij de constructeurs stevig in handen en als je eergevoel zegt, zeg je Alonso.

Aston Martin heeft de vijfde plek nog niet opgegeven, 5 punten staat de renstal achter op Alfa Romeo. Met Vettel startend vanaf P9 is die hoop niet ijdel, Alfa is nergens dit weekend (Zhou op P15, Bottas P18). Een gekke race, een SC en een Vettel die alles eruit perst: P7 is de opdracht voor hem. Tsunoda hoopt op hetzelfde scenario om vanaf P11 naar voren te schuiven, AlphaTauri heeft twee punten goed te maken op Haas om P8 bij de constructeurs.

Wat denkt Pirelli?

Een tweestopper zou nipt sneller moeten zijn dan een éénstopper, zo’n vijf seconden volgens Pirelli. Er zijn twee smaken: medium-hard en dan eindigen met medium of hard. De soft is geen optie, de slijtage is daar te hoog voor dit jaar. Een éénstopper is mogelijk, daarbij moet wel flink gemanaged worden bij een eerste stint op medium banden. Soft-hard of hard-soft zou kunnen, maar dan zou je in toenemende mate afhankelijk kunnen worden van een safety car.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint om 14.00 uur Nederlandse tijd en is via Viaplay en F1tv te volgen.

