De Grand Prix van Australië staat voor de deur en voorafgaand aan de race gaan we drie opvallende zaken voor je uitlichten waar je op moet letten. Zo ben je helemaal klaar voor de race aan de andere kant van de wereld.

1. Kansen voor Ferrari?

Heel even hoopten de Ferrari-fans op een pole position in Australië. Helaas voor hen kreeg Max Verstappen zijn RB20 net op tijd goed afgesteld en ging hij er met de snelste tijd vandoor. Toch is niet alle hoop als sneeuw voor de zon verdwenen voor de tifosi. Sergio Pérez, die tijdens de race als ideale buffer had moeten fungeren tussen zijn teamgenoot en de rode brigade, kreeg na de kwalificatie een gridstraf opgelegd. De Italiaanse renstal krijgt hierdoor op zondag vrij spel om alle pijlen op de Red Bull met startnummer 1 te richten. Gezien hun goede racepace in de vrije trainingen, kunnen ze heel misschien wel voor een verrassing gaan zorgen.

2. Bewijst Alex Albon het gelijk van Williams?

Logan Sargeant staat tijdens de race met een sip gezicht in de pitbox van Williams. De Amerikaan moest zijn bolide in Melbourne afstaan aan teamgenoot Alex Albon omdat hij zijn auto had platgereden. Williams kon de wagen na de crash niet meer repareren en had ook geen reservewagen meegenomen naar Australië. Gezien Albon doorgaans een grotere kans heeft om punten te scoren, besloot het team Sargeant te slachtofferen. Vanaf P12 zijn er zeker mogelijkheden voor Albon, maar het zou extra zuur voor voor zijn teamgenoot zijn als hem dit niet lukt.

3. Toenemende druk voor Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo had zich een andere start van het seizoen voorgesteld en ging er misschien helemaal vanuit dat hij binnen de kortste keren in het stoeltje van Sergio Pérez zou mogen plaatsnemen. Maar de Mexicaan doet precies wat hij moet doen bij Red Bull, terwijl Ricciardo nu juist onder druk staat. Zijn resultaten vallen tot dusver wat tegen bij RB en nu start hij zijn thuisrace ook nog eens vanaf P18. Kan hij nog een wonder verrichten? Doe mee met de voorspelling op welke plek bij zal eindigen en maak kans op een mooi F1-boek!

En waar je verder op moet letten tijdens de GP van Australië:

– Het circuit kent een lengte van 5278 meter

– De coureurs rijden 58 ronden

– De race begint om 05.00 uur Nederlandse tijd