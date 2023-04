Voor het eerst dit seizoen staat er zondagmiddag bij de start van een Grand Prix geen Red Bull vooraan op de startgrid. Ferrari-coureur Charles Leclerc wist vrijdag in de kwalificatie Max Verstappen en Sergio Pérez af te troeven en hij start de Grand Prix van Azerbeidzjan dus vanaf pole.

Dat is niet nieuw voor de Monegask. Ook in de twee voorgaande edities van de race op het Baku City Circuit was hij de snelste in de kwalificatie, maar even zoveel keer eindigde zijn optreden in tranen. Vorig jaar viel hij uit met een motorprobleem en in 2021 was zijn Ferrari gewoon niet goed genoeg. Ook voor zondag houdt Leclerc een slag om de arm. Op vrijdag, direct na de kwalificatie, hield hij al een slag om de arm door te stellen dat de Red Bull een streepje voorheeft op Ferrari wat betreft racesnelheid.

Zaterdag, na een succesvolle Sprint Shootout herhaalde hij dat nog maar eens en het resultaat in de sprintrace gaf hem gelijk. Hoewel Leclerc goed weg was, hoefde Pérez nauwelijks moeite te doen om hem verderop in de race voorbij te gaan. Ook Verstappen kwam nog dichtbij aan de SF-23 van Leclerc, maar schade aan de sidepod van Verstappens RB19 verhinderde hem de Monegask voorbij te gaan.

Lees ook: Pérez toont zich meester van de stratencircuits en wint sprintrace Azerbeidzjan

Ook in Baku is de Red Bull RB19 dus een vrijwel onverslaanbaar wapen en het dreigt zondagmiddag dus een gevecht te worden tussen Verstappen en Pérez, waarbij de Mexicaan dit keer achter Verstappen start en het dus lastiger zal krijgen dan zaterdag.

De drie belangrijkste kandidaten voor de overwinning zondag (Getty Images)

De Vries kan alleen maar omhoog kijken

Voor Nyck de Vries begon de Grand Prix van Azerbeidzjan uitstekend met een hoopgevende zesde tijd in de enige vrije training, maar daarna volgden een crash in de kwalificatie voor de Grand Prix en een matige Sprint Shootout. In de sprintrace zelf herstelde de Nederlander zich door wat te kunnen vechten met Valtteri Bottas, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg, en als veertiende te eindigen. Het zal hem hoop geven dat hij ook vandaag tijdens de Grand Prix – die hij op de achterste startrij begint – omhoog kan kijken.

Banden

Het stratencircuit is volledig opnieuw geasfalteerd en dat brengt een factor van onzekerheid met zich mee. Vorig jaar won Verstappen de race met twee pitstops (medium-hard-hard) en Pirelli verwacht ook dit jaar een tweestopper. “Een van de cruciaalste aspecten is het balanceren van het bandenmanagement”, zegt Pirelli-directeur Mario Isola. “De voorbanden moeten warm genoeg zijn om optimale grip te garanderen, maar het is even belangrijk om de achterbanden bij het uitaccelereren niet te oververhitten.”

(Getty Images)

Strategie

Racen op het Baku City Circuit is niet zonder risico, zagen we op vrijdag en zaterdag al. De kans op de inzet van een safetycar is 75 procent en dat levert in combinatie met twee bandenstops hoofdbrekens op voor de teamstrategisten. De neutralisaties vormen namelijk de uitgelezen gelegenheid om met zo weinig mogelijk tijdverlies banden te wisselen en dus is het zaak om strategisch met de bandenstops om te gaan. Daar bovenop komt het unieke karakter van het stratencircuit. Het Baku City Circuit heeft een zeer langzaam deel met smalle, langzame secties en een extreem lang en snel recht stuk. Dat maakte het bijzonder om de auto’s af te stellen, zeker nu er dit jaar slechts één vrije training is geweest waarin data voor de long runs verzameld kon worden.

Weer

In de ochtend is het overwegend bewolkt aan de boorden van de Kaspische Zee, maar die bewolking neemt in de loop van de dag en tegen het middaguur af. ’s Ochtends is er een kleine kans op regen, maar de meteorologen verwachten een droge race met een matige noordelijke wind. De temperatuur ligt tijdens de start van de race rond de 24 graden.

En verder…

… won geen enkele coureur de Grand Prix van Azerbeidzjan meer dan één keer

… is het 6.003 meter lange Baku City Circuit het op drie na langste GP-circuit van de kalender

… is het smalle deel van het circuit bij de bochten 8, 9 en 10 slechts 7 meter breed

… begint de race om 13.00 uur Nederlandse tijd