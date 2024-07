De overname eind 2007 van Spyker door de Indiase zakenman en politicus Vijay Mallya wordt aanvankelijk met scepsis gevolgd. Maar anderhalf jaar later bezorgt Giancarlo Fisichella de renstal in Spa een memorabele dag.

Na een Russisch (Midland) en Nederlands (Spyker) avontuur, lijkt het voormalige succesteam Jordan eind 2007 voor de derde keer op rij in handen te vallen van een iets te rijke gelukszoeker. Dit keer nota bene één die zichzelf de ‘King of good times’ noemt. Vijay Mallya heeft echter een plan en een langetermijnvisie voor zijn team dat hij omdoopt tot Force India. De stal begint zonder al te veel poeha aan een gestage opmars die uiteindelijk leidt tot de vierde plaats in het constructeurskampioenschap van 2016 en 2017, achter de veel grotere en rijkere teams Mercedes, Ferrari en Red Bull.

Het eerste teken dat Mallya wel zal slagen waar zijn voorgangers faalden, is tijdens de Grand Prix van België van 2009. Het team is in de winter van 2008-2009 overgestapt van Ferrari- op Mercedes-krachtbronnen. Dat zet niet direct zoden aan de dijk. Een echte doorbraak komt er pas als vlak voor de race in Spa-Franchorchamps een nieuwe aero-pakket beschikbaar komt.

Coureurs Adrian Sutil en Giancarlo Fisichella trekken een lootje en uiteindelijk mag de Italiaan op zaterdagochtend in de derde vrije training de eerste meters rijden met de upgrades. De Italiaan voelt meteen dat het goed zit. “Ik zei tegen de jongens: ‘dit is ongelooflijk.’ Ik voelde de auto tot leven komen en was er meteen van overtuigd dat we er later die dag in Q3 mee konden komen”, blikt de inmiddels vijftigjarige Italiaan vanaf zijn vakantieadres terug. “Iedereen was in shock. Bij de andere teams ging men ervan uit dat we in VT3 met vrijwel lege brandstoftanks hadden gereden, maar toen we in Q2 allemaal met een minimale hoeveelheid brandstof reden, klokten we een vierde tijd en uiteindelijk pakten we in Q3 – met volle tank – zelfs pole position.”

Ongekende prestatie van Force India

Een ongekende prestatie voor Force India dat in de anderhalf jaar voorafgaand aan België geen enkel aansprekend resultaat heeft behaald. Op zondag 30 augustus start Fisichella voor Jarno Trulli (Toyota) en Nick Heidfeld (BMW-Sauber). De Italiaan is goed weg, maar een dubbele crash achter hem in Les Combes zorgt al vroeg voor een safetycar. Bij de herstart voelt Fisichella meteen de hete adem van de eveneens sterk gestarte Kimi Räikkönen in zijn nek. De Ferrari van de Fin heeft als één van de weinige auto’s in het veld de beschikking over KERS, het nieuwe systeem dat energie kan opslaan en omzetten in extra vermogen op het moment dat de coureur dat nodig denkt te hebben.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Giancarlo Fisichella viert zijn pole position in Spa 2009 (Motorsport Images)

“Räikkönen zat direct vlak achter me en kon mij helaas met dat extra KERS-vermogen eenvoudig inhalen”, vervolgt Fisichella. “Wij hadden geen KERS en dat was uiteindelijk zijn voordeel. Ik was sneller dan Räikkönen en kon wel bij hem in de buurt blijven, maar indertijd hadden we geen DRS en met zijn KERS kon Räikkönen bij het uitkomen van de bochten een meter of twintig wegrijden, net genoeg om hem aan het einde van de rechte stukken niet meer in te kunnen halen.”

Fisichella eindigt uiteindelijk als tweede, maar dat voelt als een overwinning. “Voor Force India grensde dit aan het onmogelijke. Ik had bij Jordan en Renault Grands Prix gewonnen, maar in Spa-Francorchamps met Force India tweede worden was fantastisch. Als ik er op terugkijk was het misschien wel de beste race uit mijn carrière.” De prestatie blijft niet onopgemerkt. “Ik sprak na de race met mijn manager”, zegt Fisichella. “Die vertelde me dat Ferrari-teambaas Stefano Domencali had gebeld. Hij wilde me voor de rest van het seizoen hebben als vervanger van de geblesseerde Felipe Massa.” Fischella aarzelt geen moment en debuteert twee weken later op Monza voor de Scuderia. “Een jongensdroom die uitkwam.”

