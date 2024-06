Fikse buien, onweer, Max Verstappen die weer eens de meubelen moet redden voor Red Bull, Mercedes dat jaagt op de eerste zege sinds 2022, McLaren als misschien wel lachende derde en Ferrari dat een inhaalrace wacht – genoeg ingrediënten voor spektakel tijdens de Grand Prix van Canada. Tijd voor de preview: we pikken er drie dingen uit voor jou om op te letten.

1. Verstappen op een missie

Kan Max Verstappen de boel rechttrekken bij het de laatste tijd wat tegenvallende Red Bull? De problemen op vrijdag in Montreal deerden de regerend wereldkampioen daags erna niet om op knappe wijze nog bijna pole position te veroveren. “Voor P2 in de kwalificatie had ik op voorhand getekend”, klonk het echter nadien veelzeggend.

Maar P1 in de race is een stuk realistischer om te verwachten. Afrekenen met polesitter George Russell in de strijd om de winst moet op basis van de racesimulatie namelijk kunnen: daarin was Red Bull sneller dan Mercedes en alle andere teams. Een ‘maar’: de racesimulatie is gebaseerd op weinig concrete data, gezien de weersomstandigheden tijdens de sessies op het circuit Gilles Villeneuve. Op een droge baan is Red Bull in Montreal tijdens de long runs de snelste, maar hoe droog blijft het eigenlijk?

2. Regenkans en strategie

Het weer gaat zondag hoe dan ook een rol spelen: acht uur voor de race laat het officiële FIA-weerbericht een kans van 60 tot 80 procent zien op regen (en onweer!) tijdens de Grand Prix van Canada. Wat voor invloed gaat dat hebben? Bij Mercedes verwachten ze zelf goed te renderen in natte omstandigheden, de update van de voorvleugel komt dan nog altijd goed tot z’n recht. Maar Dr. Helmut Marko liet zich namens Red Bull al ontvallen dat hij wat regen ook niet erg zou vinden met het oog op de kansen voor Verstappen op succes.

Wat overigens ook een grote rol speelt, is het nieuwe asfalt in Montreal. Dat blijkt volgens Pirelli al snel te glad voor slicks, zelfs bij slechts een paar regendruppels. Aan de andere kant droogt de baan snel op en kun je volgens de Italiaanse bandenleverancier juist met intermediates vrij lang doorrijden zonder veel slijtage. Dat maakt het strategisch steekspel des te interessanter tijdens de race.

3. Winnaar nummer vijf?

Winst voor Russell zou passen in het knotsgekke F1-jaar tot nu toe: er waren reeds vier verschillende winnaars in acht GP’s, De Engelsman zou nummer vijf zijn. Winst was er eerder al voor Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris en Charles Leclerc. Misschien dat Norris van die drie een kans maakt vandaag op nogmaals winst. De coureur van McLaren kan, net als teamgenoot Oscar Piastri, zomaar de lachende derde worden van een tweestrijd voorin tussen Russell en Verstappen.

Van Ferrari mag minder worden verwacht, aangezien Sainz en Leclerc allebei buiten de top-10 starten. En dat uitgerekend nadat in Monaco enkelen dachten dat de winnende Leclerc een serieuze uitdager van Verstappen zou kunnen worden in de strijd om de wereldtitel.

Wat niet is kan nog komen, net als de regen in Canada deze zondag.

En verder…

…duurt de race in Canada 70 ronden

… is de baan 4361 meter lang

…won Max Verstappen de laatste drie wedstrijden waarin hij vanaf P2 startte (GP Hongarije, GP Italië en GP Las Vegas, allen 2023)

… wacht McLaren al sinds 2014 op het scoren van punten in Canada

