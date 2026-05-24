Chaos tijdens de Grand Prix van Canada, gevaarlijk zelfs: dat is waar Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie al voor waarschuwde als het gaat regenen tijdens de race. Die kans is groot, maar er is meer dan dat: wat te denken van de Mercedes-strijdbijl die echt nog niet begraven is? En: wat kan McLaren? Tijd voor de preview!

Verstappen is realistisch

Hij maakte er geen geheim van zaterdag: de afstelling waarmee Verstappen in de kwalificatie rondreed (en dus ook in de race) was niet zijn keuze. Integendeel, hij had het graag anders gezien, maar het team wilde niet naar hem luisteren. Het betekent dat er in de race weinig hoop is op een goed resultaat vanaf P6. Behalve als het gaat regenen wellicht? “Laten we dan eerst maar eens proberen om de banden op temperatuur te krijgen.”

Lees ook: Verstappen vreest voor chaos en gevaar bij regen in Canada

Regen of toch niet?

Gaat het regenen of toch niet? De voorspellingen voor de race, die om 16.00 uur plaatselijke tijd begint (22.00 uur Nederlandse tijd), zijn wisselvallig. Fifty-fifty of toch meer dan 60 procent kans? De tijd zal het leren. Zeker is dat het problemen gaat geven als het gaat regenen, precies waar Verstappen al voor waarschuwde.

Met een temperatuur van naar verwachting zo’n 12 graden is het namelijk behoorlijk fris tijdens de wedstrijd. Dat betekent dat het nóg moeilijker is om de banden op temperatuur te krijgen in de regen, de intermediates helpen daarin volgens Pirelli ook niet mee. En de ervaring van de coureurs met deze auto’s in de regen? Inderdaad, nul, een regentest hier en daar uitgezonderd. Dat belooft spektakel. Of chaos. Of beide.

Lees ook: F1-afscheid Verstappen dreigt alsnog

Mercedes-controverse

Woedend was Kimi Antonelli op Mercedes-teamgenoot George Russell na het duel in de sprintrace. De jonge Italiaan vond dat de Engelsman hem van de baan duwde in Montreal, Russell was zich van geen kwaad bewust en merkte monter op dat hij niet eens een onderzoek van de stewards aan zijn broek kreeg voor het duel. Nadien spraken de twee erover en de strijdbijl is begraven. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, racers zijn racers en reken maar dat Antonelli voor een gat gaat als het er is in een nieuw duel vandaag. Met misschien wel een hardere clash dan zaterdag tot gevolg.

De concurrentie

McLaren kan wel eens profiteren van de Mercedes-tweestrijd. Niet op pure snelheid, zo erkende Lando Norris al daags voor de Grand Prix. Maar toch, mocht er wat gebeuren met Russel en/of Antonelli, dan is het niet Verstappen, Hadjar, Leclerc of Hamilton die er met de buit vandoor gaat. Nee, gezien alle data en de commentaren van de coureurs is er bij McLaren het geloof dat Norris of Piastri zomaar de lachende derde kan worden in Canada.

En verder…

…is een ronde 4318 meter lang

…heeft Valtteri Bottas nog altijd het ronderecord (2019) in bezit

…staan er 70 ronden op het programma

…was de eerste Canadese GP al in 1978

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.