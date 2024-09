Aan hem zal het qua instelling niet liggen, aan zijn exceptionele kwaliteiten als coureur evenmin. Maar om vanmiddag in Monza iets van een goed resultaat te kunnen boeken, heeft Max Verstappen meer nodig dan dat. Bijvoorbeeld een auto die de snelheid toont zoals die er vrijdag in de lange runs was. Ook al blijft starten vanaf P7 lastig en wordt het (weer) een kwestie van schade beperken ten opzichte van Lando Norris, de vrijdagse racepace biedt een sprankje hoop voor de Nederlander.

Vooropgesteld: voor een goede racepace is een auto nodig die niet alleen snel is, maar die ook doet wat jij wilt en verwacht als coureur. Een auto die in balans is, een auto die zowel door het team als de coureur wordt begrepen. En dat laatste was zaterdag tijdens en na de kwalificatie allerminst het geval bij Red Bull. Verstappen had geen verklaring voor het echec in Q3, Helmut Marko sprak van een raadsel, Christian Horner snapte het allemaal ook niet. Alarmfase 1 dus bij Red Bull. Alsof negentien tegenstanders niet al genoeg zijn, heeft Verstappen er in de vorm van onbalans in de eigen bolide soms een twintigste bij.

Vrijdagse snelheid

Is er voor de Nederlander, zijn team en zijn fans dan helemaal niets om hoop uit te putten met betrekking tot de auto? Ja, de racepace zoals hij die vrijdag toonde. Dat kan voor Verstappen dienen als wapen in de strijd tegen Norris en alle andere concurrenten die vóór hem starten in de top-6. De long runs van vrijdag zagen er tijdens de eerste twee vrije trainingen namelijk goed uit. Uit de door F1 verzamelde data blijkt dat Red Bull zelfs de snelste was op de baan, nipt voor Ferrari en ook nog voor McLaren.

Toegegeven, dát was vrijdag. Zaterdag was het, zeker gevoelsmatig, een tandje minder. Er was en is duidelijk iets niet in de haak bij de RB20 en het is voor Verstappens titelkansen te hopen dat het team en hij snel antwoorden vinden op de vragen die ze zelf hebben over de auto. En dat ze bij Verstappen de racepace van vrijdag terug kunnen brengen op zondag.

Invloed nieuw asfalt

Alle hoop op een goede racepace van Verstappen ten spijt, de invloed van het nieuwe asfalt in Monza zal ook zeker een rol spelen. De baan is voor iedereen uiteraard hetzelfde, maar welke bolides en coureurs kunnen er het beste mee omgaan? Red Bull kan bijvoorbeeld wel sneller zijn dan McLaren, maar houdt de bolide het qua banden net zo lang vol? Er zullen hoe dan ook vragen blijven waarmee teams en coureurs aan de start verschijnen.

Dan zijn er namelijk ook nog de temperaturen die een rol spelen. Die op de baan zal vermoedelijk flink hoog zijn, juist door het warme weer in Monza in combinatie met het nieuwe asfalt. Het gaat volgens bandenleverancier Pirelli een flinke aanslag vormen op de conditie van de banden.

Stunten of schade beperken?

De kans bestaat dat er in de top-8 een ‘DRS-trein’ ontstaat in Monza, elkaar inhalen wordt dan lastig. Maar misschien kunnen Ferrari en Mercedes zich mengen in de strijd om de winst, dat kan tot duels leiden waar Verstappen en teamgenoot Pérez misschien wel van kunnen profiteren.

Is de wens de vader van de gedachte als ze bij Red Bull zo denken? Waarschijnlijk wel. Maar toch, Verstappen en co moeten zich ergens aan vasthouden. Racepace dus in dit geval, en dan misschien maar hopen voor de Nederlander dat er ook nog wat voor zijn neus gebeurt qua uitvalbeurten van anderen. Wie weet zit er zelfs een podium in. Schade beperken in de strijd om de wereldtitel – de voorsprong op Norris is 70 punten – is hoe dan ook de eerste prioriteit.

En verder…

…is het de eerste McLaren 1-2 op de startgrid in Monza sinds 2012

…viert Ferrari-coureur Carlos Sainz vandaag zijn dertigste verjaardag

…is een ronde 5793 meter lang

…telt de race 53 ronden in totaal

…gaan de auto’s 80 procent van de ronde vol gas

