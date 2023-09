Max Verstappen moet weliswaar nog minimaal één race wachten om kampioen te worden, maar met Red Bull kan hij zondag op het circuit van Suzuka alvast wel feestvieren. Alleen een wonder kan een constructeurstitel van dat team namelijk nog voorkomen in Japan. De champagne staat klaar.

Dat Verstappen al sinds de eerste meters van de vrije trainingen heer en meester is in Japan belooft voor Red Bull veel goeds. Overleeft de Nederlander de start en houdt hij zijn auto heel in de rest van de race dan staat niets een constructeurstitel in de weg. Afhankelijk van de prestaties van Mercedes in de race hoeft dan Sergio Pérez – startend als vijfde – eventueel niet eens te finishen. Het is een van de vele scenario’s: die stuk voor stuk bij langs gaan, gaat te ver. Maar het uitgangspunt is als volgt:

Red Bull heeft een voorsprong van 308 punten op Mercedes. Na de race in Japan zijn er voor de teams nog 309 punten te vergaren in het constructeurskampioenschap. Dat betekent dat Red Bull dus minstens een punt meer moet behalen in Japan dan Mercedes. Op welke manier dan ook.

Tegenvallend resultaat

Zelfs bij een enorm tegenvallend resultaat kan Red Bull zondag dus nog voor Mercedes eindigen en zo de champagne ontkurken. Enig addertje onder het gras is in dat geval nog wel dat Ferrari niet ineens 24 punten mag scoren dan Red Bull. Dat zal allicht meevallen: de laatste keer dat de Italianen dat lukte ten opzichte van Red Bull was bij de GP van Bahrein in 2022.

Los van de titelstrijd bij de constructeurs zal Verstappen zijn vizier op zijn eigen kampioenschap hebben gericht. Hoe beter zijn score en hoe slechter die van Pérez, hoe gemakkelijker de Nederlander bij de volgende Grand Prix in Qatar – een weekend met sprintrace – kampioen kan worden. Een eigen titel in Japan is uitgesloten na het echec in Singapore. Daarvoor had de voorsprong na zondag 180 punten moeten bedragen. Die zal bij een maximaal resultaat (zelf 26 punten en Pérez 0) echter ten hoogste 177 zijn.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Oscar Piastri reed naar een knappe tweede plek in de kwalificatie in Japan (Foto ANP)

Eerste keer sinds 2011

Dat de Nederlander gaat winnen, lijdt volgens niemand twijfel. Bij McLaren hopen ze echter nog wel op een stuntje: Oscar Piastri en Lando Norris reden in de kwalificatie naar een keurige P2 en P3. De laatste keer dat McLaren twee auto’s in de topdrie had tijdens de kwalificatie in Japan was in 2011: Jenson Button startte toen als tweede, Lewis Hamilton als derde. Button won overigens die race.

Wellicht dat Piastri daar geloof in een stunt uit kan putten. De Australiër die eerder deze week zijn contract met McLaren verlengde tot eind 2026, is overigens de eerste rookie sinds Lance Stroll (2017) die een wedstrijd vanaf de eerste startrij zal beginnen.

(Tekst gaat door onder de foto)

Bron: Formula 1.com

Met de snelheid van Red Bull in de long runs van vrijdag werd duidelijk dat er geen maat op Verstappen en diens bandenmanagement zal staan. Logischer is dus een gevecht tussen Piastri en Norris onderling voor ‘best of the rest’.

In de subtop is het overigens ook genieten geblazen: houd bijvoorbeeld Yuki Tsunoda in de gaten. De Japanner heeft vleugels gekregen door de de bekendmaking van Red Bull en AlphaTauri dat hij nog een jaar door mag bij het team van Faenza (met Daniel Ricciardo als teamgenoot). Tsunoda wil én kan vlammen in zijn thuisrace.

Teamgenoot Liam Lawson zal willen laten zien dat hij ook een zitje had verdiend – of misschien wel die van Williams in 2024. De Nieuw-Zeelander heeft dus alle reden om op een goed resultaat te jagen. Dat doet hij vanaf P11. Het is de eerste keer dit seizoen dat beide AlphaTauri’s bij de eerste elf staan op de grid.

Het weer en de banden

Voor Verstappen en consorten bij Red Bull is er dit weekend sportief gezien geen vuiltje aan de lucht, voor de Formule 1 in zijn geheel is er qua omstandigheden geen wolkje in de lucht. Het is één en al warmte in Japan, waar het volgens het officiële FIA-weerbericht 28 graden zal zijn tijdens de race en 100 procent zeker droog zal blijven.

Suzuka is een circuit dat niet bepaald vriendelijk is voor de banden. Dat gaat bij veel teams (Haas, misschien Ferrari?) voor vermoedelijk grote problemen zorgen tijdens de race. Verwacht dus de nodige pitstops, waarbij zeker de teams in de middenmoot een gokje niet zullen schuwen in de strijd om de punten.

En verder…

…is een rondje in Suzuka 5807 meter lang (er staan 53 ronden gepland)

…start Fernando Alonso als tiende: hij is de enige coureur die dit seizoen in elke kwalificatie Q3 haalde

…heeft Michael Schumacher zowel de meeste pole positions (8) als zeges (6) op zijn naam staan in de Grand Prix van Japan

…was Charles Leclerc in de kwalificatie voor de eerste keer in vier races sneller dan Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz (respectievelijk P4 en P6)

….begint de race om 14.00 plaatselijke tijd, oftewel 7.00 uur Nederlandse tijd