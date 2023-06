Een spraakmakende teamorder bij de Oostenrijkse GP van 2002 brengt de Formule 1 enorme imagoschade toe. Enrique Bernoldi beleeft het van dichtbij. “Rubens verdiende de overwinning.”

12 mei 2002 is twintig jaar na dato nog steeds een van de donkerste dagen van de Formule 1. Zeker voor Rubens Barrichello, de schlemiel van de dag omdat zijn teambaas Jean Todt zijn oogappel Michael Schumacher wat extra WK-punten wil bezorgen. Nadat de Braziliaan in de kwalificatie al de snelste is geweest en de race een etmaal later ook soeverein aanvoert, wordt hem door Todt gesommeerd collega Schumacher voor te laten.

Barrichello geeft aanvankelijk geen gehoor aan Todts dwingende verzoeken. Maar vlak voor de finish tilt hij zijn voet alsnog van het gaspedaal, waardoor Schumacher hem op de streep kan passeren. De fans op het circuit en voor de televisie ontploffen van woede. “Zelfs na de laatste bocht besloot ik mijn positie niet op te geven”, aldus Barrichello, die de persconferentie na afloop mijdt omdat hij de hele tijd van ergernis moet overgeven. “Maar toen dacht ik: ik houd van mijn werk, wat als ze me ontslaan?”

De podiumceremonie is een poppenkast, waarbij Schumacher zijn Braziliaanse collega geforceerd op de hoogste trede van het rostrum duwt en hem ook de winnaarstrofee overhandigt. Het ongemak straalt er vanaf, ziet ook Enrique Bernoldi. Hij is namens Arrows in de tweede ronde van de Oostenrijkse GP al uitgevallen en heeft de race in het motorhome vanaf de televisie gevolgd. “Ik botste in de eerste bocht, waardoor mijn voorvleugel schade had. Ik heb tegen beter weten in nog twee ronden doorgereden, maar toen de vleugel eraf”, herinnert Bernoldi zich nog.

Rubens Barrichello laat vlak voor de finish teamgenoot Michael Schumacher voorbij (Motorsport Images)

De Braziliaan is meer dan een goede kennis van Barrichello, in 2000 door Ferrari als wingman van sterrijder Schumacher aangetrokken. “Ik ken Rubens al sinds de go-karts. We kwamen niet bij elkaar over de vloer, maar hadden elkaars telefoonnummers, zagen en spraken elkaar tijdens de Grands Prix natuurlijk vaak”, vertelt Bernoldi telefonisch vanuit zijn huis in Californië. Voor de race in Oostenrijk poseren ze bij de start nog met elkaar. “Het was Moederdag. De organisatie van de GP had alle moeders van de coureurs uitgenodigd. Die van mij was er, die van Rubens niet. Toen ik voor de start met mijn moeder poseerde, kwam Rubens erbij staan.”

Anderhalf uur later ziet hij tot zijn verbijstering de omstreden apotheose. Bernoldi kan het bijna niet geloven. “Vooropgesteld: ik heb nooit voor Ferrari gereden. Maar ik vond deze teamorder onnodig. Ik bedoel: het was niet zo dat er om de laatste punten voor het WK werd gereden, hè”, stelt Bernoldi. “Er was nog een heel seizoen te gaan en Ferrari was dat jaar oppermachtig. Rubens verdiende de overwinning, Michael had hem niet nodig.”

Daarnaast, gelooft Bernoldi, veroorzaakte de teamorder wereldwijd ergernis. “Slecht voor het imago van de sport, verder krijg je door zoiets alleen maar frictie in je team. Ik heb Rubens nooit over dat moment gesproken. Wat zou hij ook moeten zeggen? Iedereen heeft kunnen zien wat er gebeurd is, wat er gezegd is. Ik moest Jos (Verstappen, red) in 2001 in Monaco door een teamorder voorbij laten. Als coureur vind je zoiets niet leuk, ik zat toen in dezelfde situatie als Rubens. Je wilt niet dat mensen daarover beginnen, je wilt er niet over praten. Daarom heb ik Rubens er ook nooit naar gevraagd.”

