Ronde 20 van het Formule 1-seizoen 2021 en opnieuw dreigt een controverse. Ging het in Qatar tot vrijdag nog lang over de verdedigende actie van Max Verstappen op Lewis Hamilton in Brazilië, vandaag staat in het teken van gele vlaggen en mogelijke gridstraffen.

Max Verstappen, Valtteri Bottas en Carlos Sainz werden na afloop van de kwalificatie op Losail door de wedstrijdleiding op het matje geroepen. Ze moeten zich zondag verantwoorden voor het negeren van gele vlaggen in de kwalificatie. De straf die Verstappen boven het hoofd hangt zou weleens van invloed kunnen zijn op het verloop van de race.

Lees ook: Verstappen naar wedstrijdleiding voor negeren gele vlaggen in Q3

(Motorsport Images)

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag op de tweede plaats achter Lewis Hamilton en dus leek alles er op te wijzen dat er dit weekend opnieuw een duel tussen de twee hoofdrolspelers van dit seizoen zou komen. Mocht Verstappen echter een gridstraf krijgen dan is dat nog maar de vraag.

Mercedes’ raketmotor

Mercedes heeft Hamilton vorig weekend in Brazilië een nieuwe interne verbrandingsmotor gegeven waarmee hij op Interlagos iedereen de baas was. Op vrijdag en zaterdag bleek die motor ook in Qatar oppermachtig te zijn. Zowel tijdens de long runs in de trainingen als in de kwalificatie was Red Bull de onderliggende partij. Hamilton kwalificeerde zich met ruime voorsprong op pole en gokt voor zondag op een goede start en een race met slechts één pitstop.

Het feit dat Verstappen mogelijk een paar plaatsen naar achteren moet, helpt Hamilton alleen maar verder in het zadel. Hoe mooi de coureurs het circuit ook vinden, echt veel inhalen zal er zondag op Losail niet in zitten. Vanaf een tweede plaats zou het voor Verstappen al lastig zijn om Hamilton te verschalken, laat staan als hij van nog verder van achteren zal moeten komen.

Damage control?

Het lijkt er op dat Verstappen – in het geval van een gridstraf – genoegen zal moeten nemen met het beperken van de schade, optimaliseren dus. Ook bij een eventuele gridstraf zou een tweede plaats er in moeten zitten. Dat is voldoende om zijn voorsprong in het kampioenschap te behouden. Wat beide partijen zullen willen voorkomen is een uitvalbeurt, want dat kon in deze fase van het kampioenschap weleens de doodsteek zijn. In dat licht is het misschien niet eens zo heel erg dat Hamilton en Verstappen bij de start en de lange run naar bocht 1 niet al te dicht bij elkaar in de buurt zitten.

(Motorsport Images)

Hoeveel pitstops?

Hamilton zette zaterdag nog in op een eenstopper, maar Pirelli houdt rekening met zware omstandigheden. “Losail heeft een speciaal karakter waardoor het een unieke uitdaging lijkt te worden. Het circuit heeft een lange start-finish en een aantal bochten op hoge snelheid die elkaar snel opvolgen. Een echte work-out voor de auto, de coureur en de banden.” De zware omstandigheden, gecombineerd met de dalende temperaturen kunnen weleens tot zware bandenslijtage leiden en dat kan van invloed zijn op de racestrategie.

En verder…

…Zullen Lewis Hamilton en Max Verstappen ook op Losail alle schijnwerpers op zich gericht weten. Met veertien punten voorsprong en nog drie Grands Prix te gaan, kan Verstappen nog niet de titel voor zich opeisen. Wel kan hij bij een zege een flink voorschot nemen op een eerste titel.

…Waar alle ogen zijn gericht op de strijd bij de coureurs, blijft ook het constructeurskampioenschap boeien. Slechts 11 punten scheiden Mercedes en Red Bull. Daarachter lijkt Ferrari definitief de derde plaats te hebben overgenomen van McLaren. Het verschil tussen de twee oudste F1-teams bedraagt 31,5 punten. Nog wat lager op de ranglijst is het ongekend spannend tussen AlphaTauri en Alpine. Die teams staan vijfde en zesde met elk 112 punten. AlphaTauri eindigde – ook als Toro Rosso – nooit hoger dan zesde en zal er dus op gebrand zijn om de Fransen te verslaan.

…Lijkt Losail door de hoge snelheidsbochten en de hoge kerbs moordend voor het materiaal. Een aantal coureurs liep al flinke schade op en dus moeten we in de race rekening houden met safetycars.

De Grand Prix van Qatar begint om 15:00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Ziggo Sport en F1TV.