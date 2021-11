Max Verstappen moet zich zondag bij de stewards van de Grand Prix van Qatar melden voor het negeren van dubbele gele vlaggen tijdens de kwalificatie. Verstappen ging niet van het gas af toen Pierre Gasly in Q3 stil was komen te vallen op het rechte stuk. Ook Valtteri Bottas en Carlos Sainz zijn op het matje geroepen, zij misten een enkele gele vlag.

AlphaTauri-coureur Gasly reed in slotfase van de kwalificatie iets te bruusk over een kerbstone. Bij die actie brak zijn voorvleugel af en die sneed vervolgens zijn rechter voorband aan flarden. De Fransman wist zijn auto onder controle te houden, langzaam door te rijden en op het rechte stuk stil te zetten. Na het incident werden er – weliswaar kort – met gele vlaggen gezwaaid om de achteropkomende coureurs te laten weten dat ze van het gas moesten. Onder andere Verstappen deed dat niet.

Op de onboardbeelden van Vestappen is duidelijk is te zien dat er links van hem met gele vlaggen wordt gezwaaid (rode pijl), terwijl Gasly (groene pijl) stilstaat. Rechts (gele pijl) lijkt er een groen scherm te zien te zijn, maar dat is de ingang van de pitstraat en heeft dus niets te maken met aanwijzingen op de baan. Opmerkelijk is overigens dat er op het dashboard van Verstappen niets te zien is. Na afloop zei hij niets te hebben gezien.

De wedstrijdleiding leek de zaak in eerste instantie te laten voor wat die was, maar kwam later op de avond toch met de mededeling dat Verstappen zich zondag om 13:00 uur Nederlandse tijd moet melden om tekst en uitleg te geven.

Als straf zou Verstappen de tijd in het betreffende rondje kunnen verliezen, maar dat doet hem geen pijn. De snelle ronde die hem de tweede plaats in de kwalificatie bezorgde, had hij al eerder neergezet. Mocht de wedstrijdleiding de situatie als echt gevaarlijk inschatten dan zou Verstappen ook een gridstraf kunnen krijgen. Dat gebeurde Verstappen eerder in 2019 in Mexico en in 2020 overkwam Hamilton hetzelfde in Oostenrijk. In die twee gevallen ging het echter om het negeren van een enkele gele vlag. Mogelijk rekent de wedstrijdleiding hem het feit dat het in dit geval om dubbelgeel ging, harder aan. Zo kreeg Lando Norris kreeg vorig jaar in Turkije een gridstraf van vijf plaatsen voor het onvoldoende remmen bij dubbele gele vlaggen.

Ook Valtteri Bottas en Carlos Sainz moeten zich zondag dus melden. Net als Verstappen gingen ook zij bij het incident met Gasly onvoldoende van het gas, maar waar zij reden werden slechts enkele gele vlaggen gezwaaid.