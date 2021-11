Of hij honderd procent zeker weet dat hij zich in een fair fight bevindt, met alle geruchten over Mercedes’ achtervleugel? In elk geval geen honderd procent, zo maakte Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie duidelijk.

Verstappen werd daarin door Mercedes-coureur Lewis Hamilton geklopt, met een marge van ruim vier tienden. Vorige week in Brazilië was de marge ook al zo groot, op het korte Interlagos. Sindsdien gonst het van de geruchten over de Mercedes-bolide. Red Bull kijkt vooral naar de achtervleugel, naar de zogenaamde main plane: het vaste element dat bij Mercedes te flexibel zou zijn (geweest). Deze buigt zodoende door, wat meer topsnelheid oplevert.

“Het is moeilijk om te zeggen”, was zodoende Verstappens antwoord op bovenstaande vraag. “Niet alleen wat de toekomst betreft, ook wat betreft waar de afgelopen races mee geracet is. We hebben er wel beelden van”, zegt Verstappen, doelend op Mercedes’ vermeende trucje. Wat toelichting nog in gesprek met de Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine: “Dat zijn beelden van vorige races.”

Dit weekend, erkent Verstappen, heeft Red Bull het ook ‘gewoon lastig’. En oké, Hamilton heeft een versere motor die agressief afgesteld zal zijn, maar: “Dat is geen vier, vier en een halve tiende.” Red Bull moet dus antwoorden vinden: “We moeten in de details kijken wat er allemaal aan de hand is.” Of Red Bull wat aan de videobeelden heeft? “Dat weet ik niet.” Volgens teambaas Christian Horner is het effect van Mercedes’ achtervleugel overigens al minder in Qatar.

Agressievere Mercedes-coureurs

Wat Verstappen vooral hoopt, zo benadrukt hij, is dat hij en Hamilton – en Red Bull en Mercedes – tot en met het eind van het seizoen een ‘goed gevecht’ kunnen hebben. De twee hadden overigens vorige week in Brazilië nog een mooi duel. Al wilde Mercedes wel dat de stewards Verstappens verdedigende actie uit ronde 48 nog eens onder de loep nam. Verstappen dwong Hamilton tegen de regels in naar buiten, stelde het Duits-Engelse team.

De wedstrijdleiding vond het in Brazilië geen onderzoek waard en heeft Mercedes’ protest tot herziening van deze beslissing ook afgewezen. Meerdere coureurs stelden wel dat de beslissing van de stewards om geen onderzoek in te stellen naar deze actie een soort vrijbrief is om ook zo te verdedigen. Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas zinspeelden er ook al op misschien agressiever te gaan rijden, aangezien dit dus toegestaan lijkt.

Voor Verstappen, zo reageert hij zoals verwacht, verandert dit niks. Hij zegt zich ook niet gewaarschuwd te voelen. “Nee. Ik focus me gewoon op mezelf. Ik wil het zelf gewoon altijd zo goed mogelijk doen.” Verstappen start zondag in een Mercedes-sandwich, met Hamilton voor zich en Bottas erachter. De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Verstappen met Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas (vlrn).