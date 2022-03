De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein heeft min of meer bevestigd wat we eigenlijk al na de wintertests hadden geconstateerd: Ferrari heeft flinke stappen gezet, Red Bull staat er gewoon goed bij en Mercedes loop flink achter de feiten aan. Zondag om 16.00 uur begint dan eindelijk echt het nieuwe Formule 1-seizoen.

Charles Leclerc pakte zaterdagmiddag de tiende poleposition in zijn Formule 1-carrière. De Monegask start in de woestijn uur voor Max Verstappen die slechts één tiende moest toegeven. Carlos Sainz start vanaf de derde plek met Sergio Pérez op de vierde plaats. Daarachter is Lewis Hamilton vijfde, terwijl George Russell niet verder kwam de negende plek.

Ferrari-klanten profiteren mee

Dat Ferrari niet alleen een goede auto heeft gebouwd, maar ook de krachtbron flink heeft gekieteld, blijkt uit het feit dat ook Ferrari-klanten Haas en Alfa Romeo zaterdag bovenin meedraaiden. Valtteri Bottas vertrekt vanaf de zesde plaats, een plekje voor de eveneens verrassende Kevin Magnussen. Of die twee in staat moeten worden geacht om het de Mercedessen lastig te maken, valt te bezien. Lukt dat niet dan lijkt het erop dat de beste teams van afgelopen seizoen ook begin dit jaar – hoewel in een iets andere volgorde – weer de dienst zullen uitmaken.

Teambaas Steiner feliciteert Magnussen met zijn zevende startplek (Motorsport Images)

Verstappen op zoek naar balans

In aanloop naar de seizoensopener leek Red Bull zijn zaken goed voor elkaar te hebben. Tekenend was de grote glimlach van Helmut Marko toen Pérez er in de voorbereiding een spectaculair rondje uit wist te persen. Ook Verstappen is over het algemeen erg te spreken over het werk dat zijn team afgelopen winter heeft verricht. De updates die het team heeft meegenomen naar de woestijn lijken te werken, maar Verstappen was na afloop van de kwalificatie niet erg blij met de balans van zijn auto. “In Q2 zag het er goed uit, maar in Q3 worstelden we wat meer.” Toch is ook hij het er mee eens dat zijn tweede plaats een goed uitgangspunt vormt, zeker nu zijn aartsrivaal van vorig jaar niet thuis gaf.

Lees ook: Verstappen tevreden met tweede plaats, maar niet blij met balans: ‘Niet fantastisch’

De concurrentie lijkt in ieder geval zondag vanuit Italiaanse hoek te komen. Ferrari draaide een rimpelloos testprogramma en lijkt zich na een paar mindere jaren op te kunnen maken voor nieuwe successen. De SF-75 is niet alleen over één rondje gelijkwaardig aan de RB18, ook in de long runs zat er weinig verschil tussen beide auto’s.

Bandenstress

Al met al lijkt het er dus op dat we een fascinerend duel te zien zullen krijgen op een gevarieerd, maar hobbelig en stroef circuit. Wie de boventoon zal voeren is moeilijk te zeggen. Het lijkt erop dat Ferrari wat meer snelheid heeft op de rechte stukken en dat de Red Bull wat beter werkt in de bochtencombinaties. Maar het Bahrein International Circuit heeft van alles wat. Snelle- en langzame bochtensecties, lange rechte stukken en remzones die veel vergen van de remmen. Er is dus geen duidelijk voordeel voor één van de twee teams. En dat maakt dat de racestrategie erg belangrijk zal worden, voorspelt Mario Isola, de motorsportchef van bandenleverancier Pirelli. “Met koele temperaturen en de hardste banden die dit weekend waren geselecteerd, was de opwarming van de banden marginaal. Dat kwam vooral omdat de baantemperaturen naarmate de avond vorderde daalden. Een andere beslissende factor is de afschaffing van de regel dat de rijders de race moeten starten op de banden waarmee ze hun beste Q2-tijd hadden neergezet. Daardoor ontstaat er een gelijk speelveld en zal de focus ongetwijfeld gericht zijn op de racestrategie en de banden waarmee gestart wordt.”

Pirelli zelf voorspelt op het veeleisende asfalt van Sakhir – net als in de voorgaande seizoenen – een tweestopper. Maar moedige coureurs zouden op de 18-inch wielen ook weleens een gokje kunnen wagen en voor een eenstopper kunnen gaan. Hoe dan ook, vermakelijk wordt met de nieuwe auto’s die een stuk beter zouden moeten kunnen inhalen zeker.