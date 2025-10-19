In de afgelopen vier races – inclusief de sprint van zaterdag in Austin – snoepte Max Verstappen al 49 punten af van de voorsprong van Oscar Piastri in het WK. IJs en weder dienende, gaat de Nederlander in de GP Verenigde Staten zondag nog meer inlopen. Dat heeft te maken met drie dingen; in onze preview lees je hoe dat zit.

1. Veel data versus geen data

Is de RB21 op het Circuit Of The Americas sneller dan de MCL39? Dat is maar de vraag. Om McLaren voor te blijven in een Grand Prix – toch even andere koek dan negentien rondjes sprinten – moest er bij Red Bull nog een en ander gebeuren voor de race, zei Verstappen zaterdag zelf nota bene.

Maar ook hij weet dat zijn team een groot voordeel heeft: de sprintrace leverde een karrenvracht aan nuttige data op. En laat dat nou net iets zijn dat McLaren ontbeert door het feit dat beide coureurs in de openingsronde zaterdag al hun Waterloo vonden. Het is een mogelijk cruciaal voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri.

2. Geen druk versus veel druk

Verstappen die nog kampioen kan worden; binnen en buiten de paddock gaat het er veel over en de meningen zijn (nog altijd) verdeeld. Maar de Nederlander zelf voelt geen enkele druk. Hij wil gewoon lekker racen, hij wil winnen waar dat kan en het maximale presteren in de aanloop naar een nieuwe seizoen.

Hoe anders is het bij Norris en Piastri. Zij weten dat McLaren dit jaar de beste auto heeft over een heel seizoen en dat je dat volgend jaar met de nieuwe regels maar moet afwachten. Dus is dit voor beide teamgenoten niet alleen hun éérste kans op de wereldtitel, maar in het slechtste geval ook zelfs meteen hun laatste. Wie weet. Die druk lijkt het tweetal hoe dan ook parten te spelen.

Dan is er óók nog de druk op elkaar, als teamgenoten vechtend om die ene hoofdprijs. En als derde die viervoudig wereldkampioen die het tweetal inmiddels in de nek hijgt: het verschil tussen Piastri en Verstappen is 55 punten, tussen Norris en Verstappen 33.

WK-leider Piastri ziet zijn voorsprong dus inmiddels race na race slinken, ook vandaag voelt hij de druk om niet (nog meer) terrein op Verstappen te verliezen. En dat vanaf P6. Ondertussen weet Norris dat Verstappen ook achter hém aanzit, maar voelt hij ook de druk dat hij moet profiteren van de matige prestaties van Piastri op dit moment.

3. Bloedvorm versus geen vorm

Dat laatste brengt ons bij de vorm van de dag. Of van de week, maand of zelfs tweede seizoenshelft. Want Verstappen is ‘hot’, de Nederlander gaat als een raket. Hij liep 49 punten in op Piastri in de afgelopen vier wedstrijden (10 in Italië, 25 in Azerbeidzjan, 6 in Singapore en 8 in de sprintrace zaterdag). Verstappen is in bloedvorm en rijdt rond als in zijn beste dagen.

Piastri is daarentegen de vorm volledig kwijt. Dat is onder meer het gevolg van fouten die hij de laatste tijd zelf maakt – zoals in Bakoe, waar hij in zowel kwalificatie als race zijn bolide in de muur zette. Weg is de koele kikker van eerder dit seizoen. En dan maakt het team ook nog fouten bij onder meer pitstops. Maar bovenal is er de voortdurende onduidelijkheid en discussie over McLarens zogeheten papaja-regels waarbij Norris en hij gelijke kansen krijgen. Ook in Singapore zorgde het voor ophef en een deuk in het vertrouwen van bijvoorbeeld Piastri.

“Op dit moment zit ik niet lekker in de auto”, constateerde de WK-leider zaterdag al enigszins moedeloos. Piastri heeft ‘het’ even niet, de vorm is ver te zoeken. En dat is dus 180 graden anders dan bij Verstappen.

Conclusie

Hoewel een crash, touché, menselijke fout of iets van technisch malheur in de Formule 1 nooit valt uit te sluiten, mag de conclusie zijn dat Verstappen zondag als polesitter een gouden kans heeft om nog verder in te lopen op Norris (start als tweede) en Piastri (start als zesde). Het McLaren-duo strompelt richting de ontknoping van de titelstrijd, struikelend over elkaars voeten. Verstappen nadert ondertussen met zevenmijlslaarzen. En die draagt hij dit weekend ook in Austin.

En verder…

…is het op dit moment 12 graden koeler dan zaterdag

…begint de race om 21.00 uur Nederlandse tijd

…is het circuit in Austin 5513 meter lang

…telt de GP Verenigde Staten 56 ronden

…is het 250 meter van pole tot rempunt bocht 1

…waren er vorig jaar 91 inhaalacties tijdens de race

…duurt een pitstop in totaal gemiddeld 20,6 seconden

…is de kans op een safety car statistisch gezien 29 procent