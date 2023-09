Met Carlos Sainz op pole position hopen de Italiaanse tifosi op een sportieve stunt van Ferrari tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza. Max Verstappen is er daarentegen op gebrand om vanaf P2 naar zijn tiende zege op rij te snellen. Daarmee zou hij weer een nieuw record kunnen bijschrijven. Wat kunnen we voor een race verwachten?

Met zijn triomf tijdens de Dutch GP in Zandvoort, afgelopen zondag, evenaarde Max Verstappen het record van Sebastian Vettel uit 2013 van de meeste zeges op rij. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull, die ook afgelopen jaar in Monza triomfeerde, lijkt een goede uitgangspositie te hebben. Red Bull is qua racepace al het hele seizoen veruit de bovenliggende partij.

Verstappen zinspeelde daar zaterdag meteen na de kwalificatiesessie al op met een bericht over de boordradio aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase: “Ze (de Ferrari’s, red) zijn snel over een rondje, maar laten we eens kijken hoe het in de race gaat”, zo klonk het strijdlustig. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko bekende even later dat het team de set-up van beide bolides al had afgestemd op de race en niet op het veroveren van pole position. “We staan er voor de race dus strategisch goed voor”, aldus de Oostenrijker.

Ferrari maakt zich weinig illusies

Frédéric Vasseur, de teambaas van Ferrari, toonde zich zaterdag tevreden met de pole position van Sainz, maar maakte zich na afloop evenmin weinig illusies over de race, zo leek het. “De Red Bulls zijn op de racedagen meestal sneller. We zullen alles proberen en ik ben optimistisch, maar een race is anders dan een kwalificatie”, aldus de Fransman. Zoals bekend won Red Bull dit seizoen alle races tot dusver. Verstappen triomfeerde al elf keer, zijn teamgenoot Sergio Pérez tweemaal. De laatste keer dar Ferrari zegevierde op het Italiaanse asfalt was in 2019 in de persoon van Charles Leclerc.

Achter Sainz en Verstappen bezetten Charles Leclerc en George Russell de tweede startrij. Pérez start vanaf P5, naast Alexander Albon (Williams) die in de kwalificatie andermaal sterk voor de dag kwam. Een jaar geleden miste Albon door ziekte overigens de Italiaanse GP, waardoor Nyck de Vries een verdienstelijk F1-debuut (P8) kon maken.

Verstappen kan in Monza opnieuw goede zaken doen in de strijd om het wereldkampioenschap. De Limburger heeft inmiddels al 138 punten voorsprong op zijn naaste belager Pérez en kan bij een overwinning en met dan nog zeven races voor de boeg al gaan nadenken waar het feestje gehouden kan worden: GP Japan? GP Qatar?

De race in Monza gaat over 53 ronden, kent een afstand van 306.720 kilometer en heeft twee DRS-zones. Het Autodromo Nazionale Monza is door haar lange rechte stukken het hoge snelheidscircuit bij uitstek en wordt om die reden ook wel de Temple of Speed genoemd. De banden voor het weekend zijn: C3 Hard, C4 Medium, C5 Soft.

Over regenbuien, zoals vorige week in Zandvoort, hoeven de teams en coureurs zich geen zorgen te maken. De weersvooruitzichten zijn zonnig, met slechts af en toe een stapelwolk. De temperatuur ligt rond de start van de race op zo’n 29 graden Celsius.

Trieste aanblik door gesneuvelde bomen

Overigens leveren de tv-beelden uit Monza op sommige plekken, bijvoorbeeld ter hoogte van de twee Lesmo-bochten – een trieste aanblik op. Door het noodweer van eind juli zijn in totaal 10.000 bomen gesneuveld. Ook hekken rondom het circuit werden gesloopt, het asfalt en de kerbstones bleven wel onbeschadigd.

Wat je verder nog moet weten…

De GP van Italië begint om 15.00 uur te zien en is live te volgen via Viaplay

Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn de meest succesvolle coureurs op Monza, allebei met vijf zeges

Liaw Lawson is wederom de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo

Alexander Albon vergeleek de soft-banden van Pirelli na de kwalificatie met zachte Marshmellows…

Lance Stroll (Aston Martin) sprak na zijn kwalificatie (P20) van zijn slechtste optreden ooit…

