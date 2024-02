In de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen komt Viaplay met een driedelige docu-serie over ‘de andere kant’ van Max Verstappen. De serie ‘Max Verstappen – Off the Beaten Track’ zoomt in op het dagelijks leven van de drievoudig wereldkampioen van Red Bull Racing. Het eerste deel is op donderdag 15 februari te zien.

In de driedelige serie wordt onder andere aandacht besteed aan Verstappen.com Racing, het team waar de coureur zelf veel energie in stopt en waar hij grote plannen mee heeft, ook na zijn eigen F1-carrière. Hij vertelde daar eerder ook al eens uitgebreid over tegen FORMULE 1 Magazine.

‘Docu biedt eerlijke blik op mijn carrière’

Max Verstappen zelf laat weten tevreden te zijn met het eindresultaat van de docu-serie. “Het biedt een eerlijke en persoonlijke blik op mijn carrière en leven, mijn liefde voor de verschillende vormen van autosport en de mensen die mij inspireren”, zo stelt Verstappen.

Hieronder een korte preview van ‘Max Verstappen – Off the Beaten Track’



