Programma Wintertest dag 2: Wie rijden er, wie spreken er?

Vanaf 08.00 uur Nederlandse tijd wordt er weer gereden op het Sakhir International Circuit. Tijdens de lunch en ook na de middagsessie zijn er mediasessies met coureurs en teambazen. FORMULE 1 Magazine is overal bij 🐝 en dat is te volgen via de site en ons liveblog. Een overzicht van alle activiteiten vandaag.

Elke testdag wordt afgesloten met een aflevering van onze podcast Paddockpraat waarin wij de dag samenvatten samen met onze verslaggever ter plaatse André Venema. Deze is te beluisteren via Juke.nl of jouw favoriete podcastkanaal.

Van 08.00 tot 12.00 uur rijden de volgende coureurs: Räikkönen (Alfa Romeo), Alonso (Renault), Vettel (Aston Martin), Ricciardo (McLaren), Bottas (Mercedes), Perez (Red Bull), Gasly (Alpha Tauri), Leclerc (Ferrari), Schumacher (Haas), Latifi (Williams).

Persconferenties tijdens de lunch, tussen 12.00 en 13.00 uur:

12.05 uur: Leclerc, Russell en Stroll

12.25 uur: Ocon, Räikkönen en Vettel

12.45 uur: Budkowski, Szafnauer en Tost

Van 13.00 tot 17.00 uur rijden de volgende coureurs: Giovinazzi (Alfa Romeo), Alonso (Renault), Stroll(Aston Martin), Norris (McLaren), Hamilton (Mercedes), Perez (Red Bull), Tsunoda (Alpha Tauri), Sainz(Ferrari), Mazepin (Haas), Latifi (Williams)

