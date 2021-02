Promotor GP Canada staat open voor sprintrace: ‘Mits de GP doorgaat’

De promotor van de Grote Prijs van Canada heeft er wel oren naar eventueel een sprintrace tijdens het weekend op het Circuit Gilles Villeneuve te houden. De grootste vraag lijkt op het moment echter of de Grand Prix überhaupt doorgaat.

Dat maakt François Dumontier, de promotor van de race in Montréal, duidelijk ten overstaan van Le journal de Montréal. Het was al bekend dat de Grand Prix van Canada samen met Italië en Brazilië bij het clubje van drie races hoort waarvoor de Formule 1 eraan denkt zaterdags een sprintrace te houden die de grid voor het hoofdnummer op zondag bepaalt, en hier ‘is ook al over gesproken’, zegt Dumontier.

“We staan er zeker voor open”, vertelt Dumontier, die echter nog wel een belangrijke kanttekening plaatst: “De voorwaarde is natuurlijk wel dat onze Grand Prix in de eerste plaats doorgaat.” En dat Formule 1-eigenaar Liberty Media haar plan voor sprintraces er doorheen krijgt in de F1 Commission, waar de teams, autosportbond FIA en de rechtenhouder zelf er donderdag over stemmen.

Lees ook: ‘F1 stemt donderdag over sprintrace-idee’

De Grote Prijs van Canada staat voor 13 juni op de kalender, maar er zijn dus al vraagtekens gezet bij het doorgaan van de race op het stratencircuit op het Île Notre-Dame vanwege de coronacrisis. Le journal de Montréal haalt ook aan dat het ‘verre van zeker is’ dat de race gehouden kan worden. Behalve Canada, zouden ook de stratenraces in Monaco (op 23 mei) en Azerbeidzjan (6 juni) op de tocht staan.

Lees ook: ‘Monaco, Bakoe en Canada ook van de kalender, vervanging staat al klaar’