Oud-Formule 1-coureur en Alpine-adviseur Alain Prost is van mening dat Fernando Alonso ‘de beste coureur van het veld’ is. De Fransman is bovendien positief verrast door de tweevoudig wereldkampioen, die ‘een ander mens’ is geworden.

Alonso behaalde in Qatar niet alleen zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen, maar ook meteen zijn beste resultaat sinds zijn comeback. De Spanjaard vocht vanaf de derde plaats voor wat hij waard was en dat resulteerde in zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 sinds 2014. “Zeven jaar, maar eindelijk hebben we het geflikt”, zei de opgeluchte Alonso. “Ik heb hier zo lang op gewacht en ik ben zo blij.”

Alpine-adviseur Alain Prost is onder de indruk van de verrichtingen van Alonso, zowel op als naast de baan. “Voor mij is hij de beste coureur van het veld”, zegt Prost tegen Auto, Motor und Sport. “Het is ongelooflijk welk overzicht hij heeft, net als zijn gevoel voor de banden, de dingen die hij over de auto zegt en hoe hij de ingenieurs met informatie voedt.”

De viervoudig wereldkampioen was eerder dit jaar nog sceptisch over de komst van Alonso. ‘Le Professeur’ zei dat hij ‘zo zijn twijfels’ had, met name omdat de Spanjaard vaak niet op één lijn lag met zijn voorgaande werkgevers. Dat baarde Prost dus wat zorgen, maar die zijn nu volledig ontnomen. “Fernando heeft me altijd verteld dat hij een ander mens is geworden. Ik moet zeggen: hij had gelijk. Hij staat volledig in dienst van het team en dat is goed voor het team”, aldus Prost.