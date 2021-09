Viervoudig wereldkampioen Alain Prost begrijpt dat de Formule 1-kalender steeds verder uitgebreid wordt, maar vindt ook dat er ‘altijd een limiet’ is. Prost benadrukt dat de Formule 1 ‘in zekere zin zeldzaam’ moet zijn en merkt op dat er weinig variatie is in de kalender.

De Formule 1-kalender bleef de afgelopen jaren alsmaar groeien. Waar het nog enkele jaren rond de 16 of 18 races per jaar lag, is dat dit jaar al naar een recordhoogte gestegen van 23 races. Dat is vanwege de coronapandemie 22 geworden, maar dat is alsnog een record. Uiteindelijk heeft de Formule 1 de mogelijkheid om de kalender nog verder uit te breiden tot een totaal van maar liefst 25 races. Alpine-adviseur Alain Prost snapt heel goed dat er meer races op de kalender komen, maar geeft aan dat er ‘altijd een limiet’ is.

“De reden dat er meer races zijn is natuurlijk het geld”, zegt Prost in de officiële podcast van het Alpine F1-team. “Het is altijd een kwestie van compromissen. We verloren de grote sponsors. Toen ik nog in de Formule 1 reed had je de alcohol- en tabakssponsors. We verloren daar heel veel geld mee”, doelt hij op het vertrek van met name de tabakssponsors, nadat dit in 2006 verboden werd. “We hadden natuurlijk nog wel de fabrikanten, maar we hadden ook kleinere teams en we moeten allemaal wat inkomsten genereren. Dat is de reden. Het verhogen van het aantal races is natuurlijk helemaal niet dom. Maar er is altijd een limiet.”

“We moeten begrijpen dat veel mensen bij de topteams daar ook lang zitten en die willen meer tijd doorbrengen met hun familie”, vervolgt de wereldkampioen van 1985, 1986, 1989 en 1993. “Zij reizen de hele tijd, dat is erg zwaar. Ik ben dus geen voorstander van meer races.”

Volgens Prost zouden meer races ervoor kunnen zorgen dat de fans te veel verwachten. “We moeten in zekere zin zeldzaam zijn.” Bovendien merkt de Fransman op dat de variatie nu een stuk minder is. “We hadden een periode waarin we wisten dat het eerste deel van het seizoen in Zuid-Amerika zou beginnen, of in Europa. Het was een beetje anders. Ik herinner me nog de eerste keer dat we een Formule 1-race hadden in China. Ik was daar. We hadden daarna een meeting en ik waarschuwde dat we alleen naar gebieden moesten gaan waar al een racecultuur was, we moesten voorkomen dat we die racecultuur zouden kwijtraken. In het eerste en tweede jaar kwam er ook niemand op af. Het is dus altijd een compromis. Dat is niet het grootste probleem, maar we moeten ervoor waken dat we niet te veel races hebben”, aldus Prost.

