Het protest van Haas over track limits in Austin is afgewezen door de FIA. De Amerikaanse renstal deed beroep op een ‘right of review’ met de hoop zo nog punten in de wacht te slepen voor de GP van de Verenigde Staten van drie weken geleden. De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat het protest niet verder behandeld wordt.

Woensdagmiddag was de eerste hoorzitting, die werd opgeschort tot donderdagmiddag. Tijdens de tweede hoorzitting, die vandaag om 15:00 van start ging, is er besloten dat Haas de zaak niet voldoende heeft bepleit. De FIA benadrukt dat de beslissing te wijten is aan een gebrek van nieuw bewijs.

Punten

Haas hoopte punten te behalen met dit protest. Nico Hülkenberg eindigde in Austin namelijk op de elfde plek, slechts twee seconden achter Logan Sargeant op plek tien en drie seconden achter Albon op plek negen. Een tijdstraf voor een van die twee coureurs zou dus betekenen dat Hülkenberg minstens één plek gepromoveerd wordt en daarmee kostbare punten voor Haas binnen kan halen.

