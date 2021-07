Komt er dit jaar naast de GP’s van Bahrein, Saoedie-Arabië en Abu Dhabi nog een vierde race in het Midden-Oosten? Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport aast Qatar op een plekje op de F1-kalender als ‘vervangende race’ als daar tijdens de tweede seizoenshelft nood aan zou zijn.

Ondanks enkele wijzigingen aan de kalender – geen GP van Canada, het uitstel van de Chinese GP en een dubbelnummer in Oostenrijk – zal de Formule 1 erin slagen om, zoals gepland, elf races af te werken voor de zomerstop. De kalender vanaf september bevat echter nog enkele onzekerheden. Qatar biedt zich aan als mogelijke oplossing als de Formule 1 daar nood aan zou hebben.

Behalve de GP van Japan, staan ook de races in Mexico en Brazilië op de tocht. Dit vanwege de coronasituatie in beide landen. Voor de al geschrapte Grand Prix van Australië, aanvankelijk voor 21 november op het programma, moet ook nog een vervanger worden gevonden. De kans is groot dat dit een race in het Midden-Oosten wordt, vermoedelijk Bahrein. Daarnaast zou ook Qatar zou azen op een plekje op de F1-kalender. Dat schrijft het Duitse Auto, Motor und Sport.

Qatar probeert al jaren om de Formule 1 naar het Losail International Circuit te halen. Volgens het Duitse medium zouden ‘er al grote bedragen zijn geboden in de onderhandelingen om de koningsklasse van de autosport te overhalen’.

