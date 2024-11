Franco Colapinto veroorzaakte met zijn crash tijdens Q2 even een korte onderbreking aan de kwalificatiesessie in Las Vegas. De jonge Argentijn raakte de barrières in bocht zestien van het stratencircuit, en reed vervolgens zijn hele Williams-bolide aan gort. Het is nu echter niet alleen de vraag of Williams de auto op tijd gerepareerd krijgt, maar ook of Colapinto zelf weer achter het stuur mag kruipen.

Franco Colapinto raakte tijdens de kwalificatie de muur met een impact van 50G. De Argentijn moet hierdoor eerst medisch gekeurd worden, voordat wordt besloten of hij überhaupt nog achter het stuur mag kruipen dit weekend. “Zo’n grote impact is natuurlijk aanzienlijk en hevig en hij moet ook morgen weer onderzocht worden, voordat we weten of hij mag racen”, zegt ook Williams in een officiële verklaring. “Franco’s gezondheid is het belangrijkst en we zijn blij dat het verder oké met hem gaat. We zullen zodra het kan meer melden.”

Reeks aan crashes

Naast Colapinto’s gezondheid hangt de deelname van de Argentijn aan de race in Las Vegas ook af van of Williams zijn auto kan repareren. De kleine renstal heeft namelijk niet veel reserveonderdelen meer over. Colapinto beschadigde zijn FW46 ook al tijdens de kwalificatiesessie in São Paulo.

Teamgenoot Alexander Albon crashte in dezelfde Braziliaanse sessie ook. De Britse Thai kon daardoor niet meedoen aan de race. Het lijkt er nu op dat Colapinto in Las Vegas hetzelfde lot als zijn teamgenoot staat te wachten. Mocht Williams het toch voor elkaar krijgen om de bolide te repareren, dan zal de Argentijn waarschijnlijk vanuit de pitstraat starten.

