Race op Imola krijgt de naam ‘GP van Made in Italy en Emilia-Romagna’

De race op Imola zal ook in 2021 de GP van Emilia-Romagna heten. Althans, dat is een deel van de officiële benaming. Voluit klinkt de naam van de wedstrijd op de Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ‘Grote Prijs van Made in Italy en Emilia-Romagna’. Dat kondigde de gouverneur van de Italiaanse regio vandaag aan.

Eerder deze maand maakte de Formule 1 bekend dat Imola ook in 2021 op de kalender staat. De Italiaanse omloop kreeg door de coronacrisis in 2020 een plaats op de kalender, toen met de naam Grote Prijs van Emilia-Romagna, een verwijzining naar de regio waarin het circuit ligt.

Lees ook: GP’s van Australië en China uitgesteld, Imola weer op de kalender

De race op Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari staat dus ook in 2021 op de kalender, maar krijgt wel een andere naam. Dit jaar zal het evenement de naam ‘Grote Prijs van Made in Italy en Emilia-Romagna’ dragen. Dat kondigde de gouverneur van Emilia-Romagna aan tijdens de bekendmaking van de sportevenementen die de regio in 2021 organiseert.

De toevoeging van ‘Made in Italy’ komt er door de financiële tussenkomst van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de toevoeging van de slogan hopen de Italianen “de bekendheid van en interesse in Italiaanse producten te vergroten’, zo meldt Motorsport.com.

Fee

In tegenstelling tot vorig jaar moet Imola dit seizoen wel een fee betalen op een plekje om de kalender te krijgen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com gaat het om een bedrag van tien miljoen euro. De regio Emilia-Romagna, de Con.Ami, de 23 omliggende gemeenten van Imola en de Italiaanse regering zouden samenwerken om dat bedrag op tafel te leggen.

Lees ook: FIA bevestigt starttijden: Races starten in 2021 weer op het hele uur