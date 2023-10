De F1 Academy heeft de kalender voor 2024 gepresenteerd. De vrouwelijke raceklasse zal volgend jaar een stuk dichter bij de Formule 1 staan, voornamelijk door de races te koppelen aan de F1-kalender. Dat betekent onder andere dat de competitie volgend jaar ook op Zandvoort zal racen.

De F1 Academy werd eind 2022 opgericht als nieuwe raceklasse in aanloop naar de Formule 1. Het doel is om jonge vrouwelijke coureurs een kans te geven in het zogeheten ‘feeder circuit’ terecht te komen, om uiteindelijk op te klimmen naar de Formule 1. Qua plaats op de rangorde is het vergelijkbaar met de Formule 4. De competitie maakt dan ook gebruik van Formule 4-auto’s.

In het eerste seizoen is er de nodige kritiek geweest op de manier waarop de serie aangepakt werd. Zo wordt de competitie niet uitgezonden door de verschillende zenders, ook al hadden verschillende bedrijven interesse getoond in de uitzendrechten. Het enige beschikbare beeldmateriaal is een samenvatting op YouTube. Ook is de kalender van de F1 Academy niet gekoppeld aan die van de Formule 1. De Formule 2 en 3 hebben regelmatig een race op hetzelfde circuit in hetzelfde weekend als de Formule 1 om zo meer aandacht te krijgen. Bij de F1 Academy is dit niet het geval, met één uitzondering: dit weekend, in Austin, zal de F1 Academy ook racen, net als de Formule 1. Deze race zal dan ook wél uitgezonden worden, in Nederland door Viaplay.

2024

Volgend jaar zullen de banden tussen de Formule 1 en de F1 Academy veel sterker zijn. Alle zeven raceweekenden van de F1 Academy zullen in 2024 samenvallen met die van de Formule 1. Het gaat dan specifiek om de races in Saoedi-Arabië, Miami, Spanje, Nederland, Singapore, Qatar en Abu Dhabi.

Daarnaast zal de competitie ook nog op een andere manier steun krijgen uit de Formule 1. Elk F1-team zal namelijk één coureur steunen in de competitie. Dat kan een coureur uit het eigen opleidingstraject zijn, maar hoeft niet. De gekozen coureur zal dan ook met een livery rijden die lijkt op de livery die het team in de Formule 1 gebruikt.

Met nog één raceweekend te gaan, ligt de Spaanse Marta García op koers om de eerste kampioen van de F1 Academy te worden. De Prema-coureur heeft een voorsprong van 48 punten op de nummer twee, terwijl er nog 67 punten te behalen zijn. Het Nederlandse MP Motorsport gaat bij de teams aan de leiding, al is die voorsprong een stuk krapper. Prema ligt slechts 23 punten achter op de Nederlanders.

