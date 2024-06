Jos en Max Verstappen wisten gezamenlijk de toegangscode tot de Formule 1 te kraken. Met talent, geld, opvoeding en gevoel voor techniek als vier belangrijke componenten. Giedo van der Garde, Tom Coronel, Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen, vier vaders met racende kinderen, laten hierover in FORMULE 1 Magazine hun licht schijnen en spreken over de sportieve erfenis van Jos en Max Verstappen. “Iedereen heeft wel een talent, dat houdt het leven mooi.”

Het volledige verhaal met Van der Garde, Coronel, Lammers en Bleekemolen valt te lezen in de extra dikke Vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine. Lees hieronder alvast een korte passage met Jeroen Bleekemolen over het thema talent.

Jeroen Bleekemolen: “Talent, je kunt er niet zonder als je het hoogste wilt bereiken in wat je graag doet. Of dat nou autosport is of iets anders in het leven. Wil je bijvoorbeeld de Formule 1 halen, dan zul je toch talent moeten hebben. Andere aspecten zijn ook belangrijk, zoals doorzettingsvermogen, mentale kracht. En in de autosport zijn ook dingen als geld, een goed netwerk – of het creëren daarvan – belangrijk gezien de dure race klassen die er zijn.

En toch… met alleen talent kun je echt wel ver komen, zónder talent juist niet. Neem Kimi Räikkönen, een mooi voorbeeld. Die jongen had geen bakken met geld of enorme sponsoring, maar wel enorm veel talent. En daarbij kwam zijn karakter, zijn voorkomen; hij viel ermee op, in combinatie met zijn snelheid. Die combinatie zorgde ervoor dat mensen dachten: die wil ik steunen, die wil ik sponsoren.

Anders gezegd: als je talent hebt, is er écht wel iemand die je oppikt. Natuurlijk zijn er ook veel karttalenten die het bijvoorbeeld niet redden. Maar ik heb het richting Formule 1 dan ook over de echte megatalenten die het hoe dan ook wel redden.

Max Verstappen is zo’n talent. Natuurlijk deed hij het samen met zijn vader Jos. Maar wat daarin ook meespeelt, is of je het aanwezig talent benut én hoe je dat doet. Dat ging bij hen als duo perfect. Jos ging er helemaal voor, omdat hij ook dat talent zag. En dat was een mooie push en motivatie voor Max. Dus zo motiveert de factor talent ook om, samen, door te zetten.

Talent zit in je, het is alleen maar net of het ontdekt wordt en wat je er – in combinatie met andere zaken dus – mee doet. Als ik naar mezelf kijk: ik ben coureur geworden, maar vroeger moest ik er eerst niets van hebben. En dat terwijl ik ermee opgroeide, omdat mijn vader in de autosport zat. Ik was als kleine jongen groot F1-fan, wist alles. Maar zelf in een kart stappen? Nee, eng. Pas vanaf mijn twaalfde kwam dat. En toen bleek dat ik er aardig gevoel voor had. Toen bleek ineens toch ook rijtalent.

Of mijn kinderen dat ook hebben voor racen, is vers twee. Tweeling Oliver en Benjamin (10 jaar) en Max (13) vinden het wel leuk,ze karten graag. Maar het is nog niet op een hoog niveau. Hoeft ook niet hoor, het is aan hen wat ze willen. En waar ze goed in zijn, misschien hebben ze ergens anders wel meer aanleg voor. Want hoe dan ook: ieder mens heeft wel een talent. Soms zelf meerdere. Dat houdt het leven mooi.”

