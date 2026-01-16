Racing Bulls heeft als een van de eerste Formule 1-teams zijn nieuwe livery voor het seizoen 2026 gepresenteerd. De onthulling vond plaats tijdens de groots opgezette season launch in Detroit, waar ook zusterteam Red Bull het doek van de nieuwe RB22 trok. Coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad beschikken komend seizoen opnieuw over een witte VCARB 03, voorzien van een gloednieuwe motor van partner Ford.

Na het succes van de volledig witte look in 2025 kiest Racing Bulls voor een ‘evolutie’ van de bestaande livery. De kleurstelling wordt aangevuld met blauwe accenten, als verwijzing naar de nieuwe samenwerking met Ford. “Deze lancering weerspiegelt de evolutie van Racing Bulls als merk en als raceteam”, aldus CEO Peter Bayer. “We willen op een authentieke, gedurfde en inclusieve manier contact leggen met de volgende generatie, en dit moment markeert de voortzetting van wat we zowel op als naast de baan doen.”

‘Meer gemotiveerd dan ooit’

“2026 vertegenwoordigt een van de grootste technische veranderingen die de Formule 1 ooit heeft meegemaakt”, voegde teambaas Alan Permane eraan toe. “De samenwerking met Ford aan het begin van deze reis is enorm belangrijk voor ons. We hebben nauw samengewerkt en zijn trots op wat de Red Bull-familie heeft ontwikkeld.” Voor Liam Lawson, die na een turbulent 2025 terugkeert als vaste coureur, was de presentatie een bijzonder moment. “De onthulling van de livery hier in Detroit maakt het extra speciaal”, reageerde hij. “Ik ben meer gemotiveerd dan ooit.”

LEES OOK: FOTOSERIE | Dit is de nieuwe Racing Bulls-livery voor 2026

Voor rookie Arvid Lindblad was het evenement eveneens onvergetelijk. De jonge Brit is in 2026 de enige debutant op de grid. “Dit moment is echt surrealistisch”, vulde hij aan. “Om als Formule 1-coureur te worden geïntroduceerd tijdens een evenement als dit, in zo’n iconische setting, is iets wat ik nooit zal vergeten.” De 18-jarige coureur kijkt met vertrouwen uit naar zijn eerste seizoen in de koningsklasse. “De visie van het team, de nieuwe motor en het vertrouwen dat ze in me hebben getoond, betekenen veel voor me. Ik ben klaar om te leren, hard te werken en alles te geven op het circuit.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)