Racing Point stelt Jefferson Slack aan als commercieel directeur

Racing Point heeft Jefferson Slack aangesteld als commercieel directeur. De Amerikaan gaat per direct aan de slag.

Jefferson Slack heeft in het verleden onder andere gewerkt bij de Italiaanse voetbalclub Inter Milaan en adviseerde de FIBA (internationaal overkoepelend orgaan van de basketbalbonden, red.) en Dorna (de commerciële rechtenhouder van de MotoGP, red.).

Hij neemt de nieuwe rol, Managing Director – Commercial and Marketing, per direct op zich. Slack is blij met de mogelijkheid die hij heeft gekregen. “Ik kijk er naar uit om van Aston Martin een iconisch sportmerk te maken en ik verheug me op de kans om samen te gaan werken met Lawrence (Stroll, red. ) en Otmar (Szafnauer, red.)”, zegt Jefferson Slack.

Ook Lawrence Stroll is in zijn nopjes met de komst van de Amerikaan. “Met de progressie die we dit seizoen hebben gemaakt en onze naamsverandering, hebben we een unieke kans om met Aston Martin F1 Team een nieuw iconisch sportmerk te maken. We zijn ontzettend blij met de aanstelling van Jefferson Slack. Hij gaat ons helpen de commerciële doelen en marketingdoelen te realiseren”, aldus Stroll.

