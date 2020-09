Williams: ‘Afscheid nemen van ons team voelt als rouwen’

De Williams-familie denkt er juist aan te hebben gedaan haar Formule 1-team aan Dorilton Capital te verkopen, maar dat maakt het nog altijd niet makkelijk. “We hebben wel wat tijd nodig om hier overheen te komen. Dit voelt voor ons als rouwen.”

Dat stelt Claire Williams, die tot voor kort als adjunct-teambaas de dagelijkse leiding had van het eind jaren zeventig door haar vader Frank opgerichte team, in interview met Formula1.com.

Na een reeks slechte jaren – “die ons niet zouden moeten definiëren, want we hebben ook zestien wereldtitels gewonnen en zeven coureurs kampioen gemaakt” – werd de renstal eind augustus overgenomen door investeringsfirma Dorilton Capital. Het team gaat verder onder de Williams-naam, maar de familie speelt daar inmiddels geen rol meer bij.

“Een enorm moeilijke beslissing”, noemt Williams het loslaten en afscheid nemen van het team. Al was de beslissing om te verkopen zelf, zo legt ze uit, in zekere zin makkelijker: “We hebben het team namelijk altijd op de eerste plek gezet. We wilden dat het zou overleven, ervoor zorgen dat het een mooie toekomst kan hebben. In die zin was het een redelijk simpele beslissing.”

In Dorilton Capital denkt Williams een koper gevonden te hebben die de geschiedenis en nalatenschap van het team respecteert en de financiële armslag en ambitie heeft het terug naar de top te brengen. Daarnaast garandeert de verkoop dat het team niet ten onder is gegaan of er allemaal mensen ontslagen moesten worden, wat erg belangrijk is voor de Williams-familie.

“We zijn er erg blij mee dat de nieuwe eigenaar het erfgoed en de naam van het team respecteert. Dat is ook een van de redenen dat we voor ze hebben gekozen.” De Williams-naam leeft zo immers voort. “Dat is geweldig, al denk ik wel dat wij persoonlijk wat tijd nodig hebben om hier overheen te komen”, zegt ze over de verkoop en het afstand nemen van het team. “Dit voelt voor ons als rouwen.”

