Racing Point test volgende week met ‘roze Mercedes’

Racing Point maakt op 17 juni gebruik van haar tweede filmdag om zich, met de 2020-auto, voor te bereiden op de seizoenstart. De roze renstal is het eerste team dat haar huidige auto zal gebruiken in de voorbereiding naar Oostenrijk. Lance Stroll is de coureur die in de auto mag stappen.

Teams mogen gedurende het jaar twee promotie- of filmdagen houden. Op zo’n dag mag maximum 100 kilometer gereden worden en moeten speciale demobanden van Pirelli worden gebruikt. Racing Point benutte de eerste van twee filmdagen in februari. In tegenstelling tot Mercedes de afgelopen dagen mag er dus niet ongelimiteerd gereden worden, dat is enkel het geval wanneer een team een auto van 2018 of ouder gebruikt.



Otmar Szafnauer, teambaas van Racing Point, zegt dat zijn team snel weer in actie wil komen nadat de RP20 erg goed presteerde tijdens de wintertests in Barcelona. “We kijken er absoluut naar uit om te zien hoe competitief de auto is”, vertelt hij aan Autosport.



Volgens Szafnauer biedt de herziene kalender mogelijkheden. “Ik denk dat de eerste circuits ons goed moeten liggen, zelfs Hongarije, en ook Silverstone.” Nadien reist F1-circus naar Barcelona, waar Racing Point met de zogenaamde ‘roze Mercedes’ indruk maakte tijdens de wintertests. “In de winter zagen we er daar heel behoorlijk uit. Ik denk dat deze planning goed moet zijn voor ons.“

