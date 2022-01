Kimi Räikkönen werd jarenlang geliefd door miljoenen Formule 1-fans wereldwijd, maar zelf begrijpt de altijd stoïcijnse Fin dat niet. Räikkönen heeft er in ieder geval geen spijt van gehad dat hij zichzelf is gebleven.

Räikkönen nam afgelopen december afscheid van de Formule 1. De Fin vond het wel mooi geweest na negentien seizoenen in de koningsklasse van de autosport, waar hij veelal geliefd werd door fans wereldwijd. Al begrijpt hij zelf niet helemaal waarom.

“Ik weet niet waarom ze mij mogen”, zegt Räikkönen tegen Motorsport.com. “Misschien omdat ik ben wie ik ben. Constant vreemd of raar, of hoe je het ook wilt noemen!”, grapt hij. “Dat is normaal voor mij, maar van buitenaf misschien niet voor iedereen. Maar ik heb het precies op mijn eigen voorwaarden gedaan, voor het merendeel in ieder geval.”

Lees ook: Räikkönen blij dat hij klaar is met ‘bullshit’ in Formule 1

Räikkönen staat bekend als een koele kikker en een man van weinig woorden. Dat is volgens de Fin zelf hoe hij daadwerkelijk is en hij zou het niet anders willen doen. “Je moet soms een ander pad inslaan. Zeker in het begin is dat lastiger omdat ze je willen veranderen. Maar als je dat niet doet, dan geven ze dat wel een beetje op. Het is dan makkelijker voor hen om te zeggen: ‘misschien is het het beste om hem gewoon te laten doen wat hij wil’. Ik ben blij dat ik me in het begin heb verzet omdat het dan een stuk makkelijker is. Daarna is het veel lastiger om iemand anders te zijn”, aldus de inmiddels gepensioneerde Räikkönen.