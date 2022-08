Aan de vooravond van zijn NASCAR Cup-debuut is Kimi Räikkönen gewaarschuwd voor de felle competitie in de Amerikaanse raceklasse. Trackhouse Racing-coureur Daniel Suárez stelt dat de race op Watkins Glen een leerproces wordt voor de Finse Formule 1-kampioen, maar heeft er vertrouwen in dat hij snel zal zijn.

Räikkönen maakt dit weekend zijn debuut in de NASCAR Cup, nadat hij in 2011 al deelnam aan de Camping World Truck Series en de Xfinity Series. De Formule 1-wereldkampioen van 2007 neemt deel namens Trackhouse Racing, een van de sterkere teams in NASCAR met Ross Chastain en Daniel Suárez als coureurs.

Räikkönen wordt daarbij gesteund door Project 91, dat NASCAR internationaal meer in beeld wil brengen door bekende coureurs van verschillende racedisciplines naar de Amerikaanse klasse te brengen.

Räikkönen heeft zich vorige week al voorbereid op zijn debuut met een test op Virginia International Raceway. Daar kreeg de Fin tips van de ervaren Suárez, die ervan overtuigd is dat hij snel zal zijn bij zijn debuut op Watkins Glen. “De snelheid is er”, wordt Suárez geciteerd door Motorsport.com. “Het racen zelf wordt een proces omdat het niet uitmaakt hoeveel je in de simulator oefent of hoeveel tests je aflegt. Het racen is het racen.”

Dat kan voor Räikkönen nogal een uitdaging worden, voorspelt de Mexicaan. “Het is anders, hij kent deze coureurs niet. Hij weet niet hoe zij racen of hoe agressief zij zijn, dus dat gaat wel wat tijd kosten. Je kan de beste coureur ter wereld in de auto zetten en dan nog zal het wat tijd kosten. Maar voor wat betreft de snelheid zal hij denk ik goed zijn.”

Räikkönen is niet de enige bekende naam die meedoet aan de NASCAR Cup-race op Watkins Glen. Oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat neemt deel aan de race in de nummer 26 van Team Hezeberg, waar dit weekend ook weer de Nederlandse Loris Hezemans achter het stuur van de Ford kruipt. Ook 24 uur van Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller zal dit weekend zijn debuut maken in NASCAR. Met coureurs uit zeven verschillende landen is het startveld diverser dan ooit.

De Go Bowling at the Glen, zoals de race officieel heet, begint zondag rond 21:00 uur Nederlandse tijd en telt negentig ronden.