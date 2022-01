Dat zijn afscheid van de Formule 1 hem niet zwaar zou vallen, daar maakte Kimi Räikkönen al geen geheim van. Maar hij is nu vooral blij dat hij niet meer te maken heeft met de ‘bullshit’ in de sport: “Een heleboel dingen hier zijn nep.”

Räikkönen nam in Abu Dhabi afscheid van de Formule 1. De Fin reed 349 Grands Prix, won 21 races en werd in 2007 wereldkampioen met Ferrari en is daarmee nog altijd de laatste Ferrari-kampioen. Hij stond bekend om zijn eerlijkheid en was een man van weinig woorden en nu hij afscheid heeft genomen laat hij zich opnieuw van zijn eerlijke kant zien. Räikkönen is namelijk blij dat hij afscheid heeft genomen van de sport vanwege de hoeveelheid ‘bullshit’.

“Er zijn zoveel dingen die hier gebeuren die nergens op slaan – althans, in mijn hoofd”, zegt Räikkönen tegen Motorsport.com. Het gaat volgens hem om allerlei soorten zaken die ‘bullshit’ zijn. “We weten het, maar niemand zegt het. Het zijn dingen waarvan ik denk dat het niet zo zou moeten. Een heleboel dingen hier zijn nep. Het is goed om weg te zijn. Mentaal is het heel goed om een tijdje weg te zijn van al die bullshit”, drukt de Fin zich duidelijk uit. Volgens hem is er ‘zoveel meer bullshit dan mensen van buitenaf’ zien.

Dat heeft met name te maken met geld. “Geld heeft de zaken zeker veranderd, zoals in alle andere sporten”, legt Räikkönen uit. “Hoe meer geld je erin stopt, hoe meer politiek. In alle landen worden er spelletjes gespeeld waarvan mensen niets afweten totdat zij er helemaal in zitten. Geld en macht spelen daarin een grote rol.”