Na een recordaantal van 349 Grands Prix is Kimi Räikkönen sinds Formule 1’s finalerace in Abu Dhabi van medio december inmiddels ex-Formule 1-coureur. Of de Fin überhaupt ooit nog in een raceauto stapt, weet hij zelf ook niet.

Dat beaamt Räikkönen in gesprek met Motorsport, in reactie op de vraag of Abu Dhabi misschien wel zijn laatste race ooit was. “Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zelfs heel goed kunnen”, erkent hij. “Aan de andere kant”, geeft de altijd enigmatische Fin net zo goed toe, “kan ik het ook zo maar compleet verkeerd hebben.”

De 42-jarige Räikkönen sluit dus niks uit, maar heeft ‘geen plannen’. “Ik heb ook juist geen plannen gemaakt, omdat ik mijn leven voor het eerst in een heel lange tijd niet door een schema wil laten dicteren. En dat van mijn familie ook niet. Ik verheug mij daar op”, zegt Räikkönen over de vrijheid van een lege agenda.

De wereldkampioen van 2007 gaat er vanuit dat er op termijn wel wat aanbiedingen uit verschillende raceklassen binnenkomen. “En als er iets is dat me aanspreekt, waarom zou ik het dan niet doen? Maar ik wil dus eerst in elk geval wat vrije tijd nemen.”

Slecht in stilzitten

Stilzitten is Räikkönen na zijn eerdere Formule 1-afscheid, toen Ferrari hem eind 2009 ondanks een doorlopend contract miljoenen betaalde om niet in de Formule 1 te racen, niet goed gelukt. De Fin richtte zich toen op deelname aan het World Rally Championship en reed zelfs een paar NASCAR-races voor zijn Formule 1-comeback in 2012.

Räikkönen heeft ook al jaren een eigen motorcrossteam, ICE 1 Racing. Tijdens de onderbreking van zijn Formule 1-carrière testte de Fin ook voor Peugeot met een LMP1-bolide, al kwam het niet van deelname aan Le Mans. Toen Räikkönen in 2020 door de Formule 1 werd gevraagd naar wat op zijn bucket list staat, was zijn antwoord kort maar krachtig. “Ik heb geen bucket list.”

