Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur had er nog wel over willen nadenken om ook in 2022 door te gaan met Kimi Räikkönen, maar de Fin maakte zelf al voor het tijd was om aan de onderhandelingstafel te gaan, duidelijk te willen stoppen.

Met zijn 42-jaar en uiteindelijk 349 Grand Prix-starts verspreid over twee periodes in de Formule 1, vond Räikkönen het wel mooi geweest. Al had Vasseur er dus wel voor opengestaan in elk geval nog in gesprek te gaan over een langere samenwerking. “Absoluut. We hadden zeker in gesprek kunnen gaan over wat hem dan zou hebben gemotiveerd om door te gaan”, vertelt Vasseur GPFans.

Voor Vasseur stond dan wel voorop dat The Iceman, zoals de bijnaam van Räikkönen luidt, nog tot op het bot gemotiveerd moest zijn. “Als team moet je namelijk de garantie hebben dat een coureur echt volledig toegewijd is.” Toen Räikkönen echter gedurende de zomer bij hem aanklopte en zei ‘oké jongens, ik heb dit nu 22 jaar gedaan’, wist Vasseur hoe laat het was. Dat de wereldkampioen van 2007 die knoop al in de zomer doorhakte, vindt Vasseur slim.

Begrip bij Vasseur

Hoewel de Alfa Romeo-teambaas een langer verblijf van Räikkönen dus niet op voorhand wilde uitsluiten, snapt hij wel dat de veteraan er wel klaar mee was. “We doen tegenwoordig veel meer races dan vroeger. Volgend jaar zijn het er zelfs 23, waaronder iets van tien in twaalf weken. Met al het reizen, moet je dan echt all-in zijn. Ik denk verder ook wel dat het normaal is dat je op een gegeven moment aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen, bijvoorbeeld met je familie.”

