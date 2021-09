Na twee races afwezigheid keert Kimi Räikkönen weer terug in de Formule 1-paddock voor de Grand Prix van Rusland. De Fin heeft in de tussentijd weinig aandacht gehad voor de Formule 1 en geeft toe de races amper te hebben gekeken: “Ik keek de start en wat rondes, maar niet de hele race.”

“Bijna alles werkt nog”, begint Räikkönen op typische wijze aan de persconferentie in Rusland. De ervaren Fin moest na de vrijdagtrainingen op Zandvoort in quarantaine vanwege een positieve coronatest. Met de Grand Prix van Italië een week later zou hij niet op tijd in orde zijn voor die race en moest Robert Kubica opnieuw invallen. Of Räikkönen de races op tv heeft gekeken? “Nee, ik was te druk”, antwoordt hij. “Ik keek de start en wat rondes, maar niet de hele race. Het eindresultaat in Monza was wel interessant te noemen.”

Het is het laatste seizoen van Räikkönen, die er na negentien seizoen mee stopt. Dat hij dan twee races moest missen zou dan misschien pijnlijk zijn, maar dat valt voor de Fin wel mee. “Het was leuk geweest om te racen, maar het was zoals het was. Ik zat thuis.”

Terwijl Räikkönen thuis zat, viel Kubica dus in. Het was voor het eerst sinds de Grand Prix van Abu Dhabi 2019 dat de Pool aan een Formule 1-race deelnam. In Zandvoort kwam hij tot de vijftiende plaats, in Italië verbeterde hij iets tot de veertiende plaats. “Het is niet makkelijk om terug te keren na zo’n lange tijd”, zegt Räikkönen. “Hij deed zijn best.”

Voor de race op het Sochi Autodrom wordt veel regen verwacht. Met name op zaterdag zou er veel neerslag kunnen vallen en de kans op regen op zondag staat ook vastgesteld op tachtig procent. “We hebben al wat regen gehad hier en we zullen wel zien hoe het gaat en hoe het weer is”, aldus Räikkönen.